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MotoGP. Маркес на финише был лучше Мартина и выиграл Гран-при Австралии.

Руслан Травкін — 20 октября, 07:55
MotoGP. Маркес на финише был лучше Мартина и выиграл Гран-при Австралии.
Марк Маркес
x.com/MotoGP

Гонщик MotoGP Марк Маркес, выступающий за команду Gresini Racing, одержал победу на Гран-при Австралии.

На последних кругах между Маркесом и лидером общего зачета Хорхе Мартином (Prima Pramac Racing) развернулась борьба за первое место. 31-летний Маркес менее чем на секунду опередил своего земляка. Для него это третья победа в сезоне.

Действующий чемпион Франческо Баньяя из команды Дукати финишировал третьим. Теперь он отстает от Мартина на 20 очков.

Результаты гонки:

x.com/MotoGP
x.com/MotoGP
x.com/MotoGP

Таблица:

x.com/MotoGP

Напомним, что Мартин стал победителем спринта на Гран-при Австралии.

MotoGP автоспорт Франческо Баньяя Хорхе Мартін Марк Маркес

MotoGP

MotoGP. Мартин одержал победу в спринте Гран-при Австралии и увеличил отрыв от Баньяи
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