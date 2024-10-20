MotoGP. Маркес на финише был лучше Мартина и выиграл Гран-при Австралии.

Гонщик MotoGP Марк Маркес, выступающий за команду Gresini Racing, одержал победу на Гран-при Австралии.

На последних кругах между Маркесом и лидером общего зачета Хорхе Мартином (Prima Pramac Racing) развернулась борьба за первое место. 31-летний Маркес менее чем на секунду опередил своего земляка. Для него это третья победа в сезоне.

Действующий чемпион Франческо Баньяя из команды Дукати финишировал третьим. Теперь он отстает от Мартина на 20 очков.

Результаты гонки:

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x.com/MotoGP

x.com/MotoGP

Таблица:

x.com/MotoGP

Напомним, что Мартин стал победителем спринта на Гран-при Австралии.