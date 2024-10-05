MotoGP. Баньяя выиграл спринт Гран-при Японии из-за падения Акости

Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Банья стал победителем спринтерской гонки Гран-при Японии.

Второе место занял еще один итальянец Энеа Бастианини, также выступающий за Ducati Lenovo Team. Третий – испанец Марк Маркес из Gresini Racing.

Акоста сначала был лидером гонки, пока не сошел за четыре круга до конца, оставив победу для Баньяя, который был позади него и опередил своего напарника по команде Энеа Бастианини.

Также 27-летний итальянец обошел испанца Марка Маркеса, который не смог завоевать поул-позицию на квалификации, поскольку его лучшее время круга был аннулирован за пересечение границ трассы.

На последних нескольких кругах Баньяя удачно отразился от атак напарника, а сам Бастианини оборонялся от Маркеса. Восьмикратный чемпион ненадолго опередил итальянца на предпоследнем круге, но не смог закрепить позицию и был вынужден довольствоваться третьим местом.

Таким образом, Баньяя одержал победу и сократил до 15 очков отставание от финишировавшего четвертым лидера чемпионата Хорхе Мартина.

The gap once again gets closer in the #MotoGP standings 🤏



What surprises will be in store for us tomorrow? 🤔#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/19Wyp4NZDx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт насчитывается меньше очков – Баньяя за победу заработал 12 зачетных баллов, Бастианини 9 за второе, а Маркес – 7 за третье место. Каждая последующая позиция к девятой приносит на один зачетный балл меньше.

Гран-При Японии

Спринт, 5 октября

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 21:01.074 Энеа Бастианини (Ducati Lenovo Team) +0.181 Марк Маркес (Gresini Racing) +0.349 Хорхе Мартин (Prima Pramac) +2.498 Франко Морбиделли (Prima Pramac) +4.326 Ди Джаннатонио (Pertamina Enduro) +4.446 Алекс Маркес (Gresini Racing MotoGP) +11.444 Джек Миллер (Red Bull KTM Factory Racing) +11.875 Маверик Виньялес (Aprilia Racing) +11.947 Марко Бетеки (Pertamina Enduro) +12.299

Сейчас в личном зачете пилотов лидирует Хорхе Мартин (372), его догоняет Франческо Баньяя (357), на третьем месте расположился напарник итальянца Энеа Бастианини (300), на четвертом Марк Маркес (295), а пятерку лидеров замыкает Педро Акоста (181).