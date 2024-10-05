MotoGP. Баньяя выиграл спринт Гран-при Японии из-за падения Акости
Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Банья стал победителем спринтерской гонки Гран-при Японии.
Второе место занял еще один итальянец Энеа Бастианини, также выступающий за Ducati Lenovo Team. Третий – испанец Марк Маркес из Gresini Racing.
Акоста сначала был лидером гонки, пока не сошел за четыре круга до конца, оставив победу для Баньяя, который был позади него и опередил своего напарника по команде Энеа Бастианини.
Также 27-летний итальянец обошел испанца Марка Маркеса, который не смог завоевать поул-позицию на квалификации, поскольку его лучшее время круга был аннулирован за пересечение границ трассы.
На последних нескольких кругах Баньяя удачно отразился от атак напарника, а сам Бастианини оборонялся от Маркеса. Восьмикратный чемпион ненадолго опередил итальянца на предпоследнем круге, но не смог закрепить позицию и был вынужден довольствоваться третьим местом.
Таким образом, Баньяя одержал победу и сократил до 15 очков отставание от финишировавшего четвертым лидера чемпионата Хорхе Мартина.
Отметим, что спринт – более короткая гонка в Moto GP, которая проводится в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт насчитывается меньше очков – Баньяя за победу заработал 12 зачетных баллов, Бастианини 9 за второе, а Маркес – 7 за третье место. Каждая последующая позиция к девятой приносит на один зачетный балл меньше.
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 21:01.074
- Энеа Бастианини (Ducati Lenovo Team) +0.181
- Марк Маркес (Gresini Racing) +0.349
- Хорхе Мартин (Prima Pramac) +2.498
- Франко Морбиделли (Prima Pramac) +4.326
- Ди Джаннатонио (Pertamina Enduro) +4.446
- Алекс Маркес (Gresini Racing MotoGP) +11.444
- Джек Миллер (Red Bull KTM Factory Racing) +11.875
- Маверик Виньялес (Aprilia Racing) +11.947
- Марко Бетеки (Pertamina Enduro) +12.299
Сейчас в личном зачете пилотов лидирует Хорхе Мартин (372), его догоняет Франческо Баньяя (357), на третьем месте расположился напарник итальянца Энеа Бастианини (300), на четвертом Марк Маркес (295), а пятерку лидеров замыкает Педро Акоста (181).