Баньяя одержал победу на Гран-при Японии с MotoGP

Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Банья стал победителем Гран-при Японии.

Итальянец захватил лидерство по старту и уверенно прошел трассу. Вторым стал лидер общего зачета Хорхе Мартин из Prima Pramac Racing. Испанец начинал гонку с 11-го места в стартовой решетке и смог сократить отставание до лидера чуть больше секунды.

Победа позволила Франческо сократить до 10 очков отставания от Мартина в общем зачете. До завершения чемпионата осталось четыре Гран-при.

Motegi masterpiece completed! ✅



Second victory of the weekend for @PeccoBagnaia who closes the gap with Martin to JUST 10 points! 🏆🤏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/EP8mal1J4I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

Еще один испанец Педро Акоста (Tech3 KTM), шедший вторым с начала гонки вылетел за 21 круг до финиша, равно как и во время субботнего спринта .

THE SHARK FALTERS AGAIN! 😱@37_pedroacosta has crashed out of 2nd at Turn 14 💥💥💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/gwcaOxrJfg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2024

Результаты Гран-при Японии.

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) Хорхе Мартин (Prima Pramac) +1,189 Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +3,822 Энеа Бастианини (Ducati Lenovo Team) +4,358 Франко Морбиделли (Prima) +17,940