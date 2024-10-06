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Чемпион Автоспорт

Баньяя одержал победу на Гран-при Японии с MotoGP

Олександр Булава — 6 октября, 10:59
Баньяя одержал победу на Гран-при Японии с MotoGP
MotoGP

Итальянский мотогонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Банья стал победителем Гран-при Японии.

Итальянец захватил лидерство по старту и уверенно прошел трассу. Вторым стал лидер общего зачета Хорхе Мартин из Prima Pramac Racing. Испанец начинал гонку с 11-го места в стартовой решетке и смог сократить отставание до лидера чуть больше секунды.

Победа позволила Франческо сократить до 10 очков отставания от Мартина в общем зачете. До завершения чемпионата осталось четыре Гран-при.

Еще один испанец Педро Акоста (Tech3 KTM), шедший вторым с начала гонки вылетел за 21 круг до финиша, равно как и во время субботнего спринта .

Результаты Гран-при Японии.

  1. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team)
  2. Хорхе Мартин (Prima Pramac) +1,189
  3. Марк Маркес (Gresini Racing MotoGP) +3,822
  4. Энеа Бастианини (Ducati Lenovo Team) +4,358
  5. Франко Морбиделли (Prima) +17,940

Общий зачет пилотов

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