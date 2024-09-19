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Ферстаппен рассказал, что ожидает от болида Ред Булл на Гран-при Сингапура

Руслан Травкін — 19 сентября, 17:53
Ферстаппен рассказал, что ожидает от болида Ред Булл на Гран-при Сингапура
Макс Ферстаппен
Getty images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений болида команды на Гран-при Сингапура.

Его слова цитирует сайт Формулы-1.

Наша машина в целом не очень хорошо работает на трассе с большим количеством неровностей и жестких поребриков. Но именно это отличает трассу в Сингапуре. Поэтому нам нужно будет постараться стабилизировать работу болида.


Я даже не знаю, с чего начать. Я уверен, что мы способны на большее, способны выступить лучше, чем в прошлом. Но при этом конкуренты стали сильнее. Скажем так, я точно постараюсь попасть в третий сегмент квалификации, но чего-то большего сказать не могу», – сказал Макс.

Напомним, что FIA решила добавить четвертую зону ДРС на трассу Марина Бэй, где на выходных пройдет Гран-при Сингапура.

Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Макс Ферстаппен

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