Ферстаппен рассказал, что ожидает от болида Ред Булл на Гран-при Сингапура

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений болида команды на Гран-при Сингапура.

Его слова цитирует сайт Формулы-1.

Наша машина в целом не очень хорошо работает на трассе с большим количеством неровностей и жестких поребриков. Но именно это отличает трассу в Сингапуре. Поэтому нам нужно будет постараться стабилизировать работу болида.



Я даже не знаю, с чего начать. Я уверен, что мы способны на большее, способны выступить лучше, чем в прошлом. Но при этом конкуренты стали сильнее. Скажем так, я точно постараюсь попасть в третий сегмент квалификации, но чего-то большего сказать не могу», – сказал Макс.