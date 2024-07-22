Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

Пусть идут в задницу — Ферстаппен ответил на критику своего поведения на Гран-при Венгрии

Владислав Уткін — 22 июля, 11:45
Пусть идут в задницу — Ферстаппен ответил на критику своего поведения на Гран-при Венгрии

Пилот команды Формулы-1 Ред Булл Макс Ферстаппен не собирается извиняться за свое поведение во время Гран-при Венгрии.

Слова трехкратного чемпиона мира цитирует Sky Sports.

Я просто думаю, что нам нужно делать лучшую работу. Это спорт, здесь бывают эмоции в радиопереговорах. Если вам что-то не нравится – не смотрите и не слушайте. Что говорят критики? Пусть идут в жопу. (fuck off в оригинале).

На меня кучу дерьма вылили в Австрии, теперь здесь. Рассказывают, что меняю траекторию при торможении и прочее бла-бла-бла. В Венгрии мы не могли бороться с Маклареном, но вполне могли быть третьими. Надо было сделать все, чтобы оказаться на подиуме. От команды была неправильная стратегия", - сказал Ферстаппен.

Отметим, что Макс неудачно провел гонку на Хунгароринге. Нидерландец на протяжении всей гонки нецензурно высказывался в радиосообщениях из-за недовольства выбором стратегии Рэд Булл.

Кульминацией стало столкновение с Льюисом Гамильтоном, после которого Ферстаппен сумел занять лишь 5-е место на Гран-при Венгрии.

Red Bull Макс Ферстаппен Формула 1

Макс Ферстаппен

Марко: Ред Булл не привыкли к такой борьбе с соперниками
Норрис отдал Пиастри первую победу в Формуле-1
Ферстаппен: С нетерпением жду гонки в Венгрии
Вольфф: Ферстаппену не стоит думать о переходе в Мерседес. Пока что
Хорнер: В этом году на Ред булл будут сильнее давить конкуренты

Последние новости