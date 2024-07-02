Хэмилтон хочет приобрести команду MotoGP

Титулованный британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон намерен купить команду мотогонки MotoGP Gresini.

Об этом сообщает издание The Race.

По информации источника, Хэмилтон может вступить в переговоры с нынешним боссом команды Надеждой Падовани.

Отмечается, что член ближайшего окружения Льюиса даже присутствовал на гонках в Нидерландах в минувшие выходные, когда нынешний пилот Мерседес и его представители исследовали коммерческую жизнеспособность Gresini.

Издание отмечает, что MotoGP находится в процессе приобретения владельцем Формулы-1 Liberty Media, поэтому для Liberty было бы идеально, если бы выдающийся пилот Формулы-1, который имеет собственную коллекцию мотоциклов и является большим фанатом MotoGP, стал частью этого бизнеса.

Это не первый случай, когда Хэмилтон может завладеть командой в автоспорте. Он был владельцем X44, которая до этого сезона участвовала в электрических внедорожных гонках серии Extreme E, и выиграла титул в 2022 году.