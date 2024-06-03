Мартин присоединится к Aprilia в сезоне MotoGP-2025

Лидер текущего сезона MotoGP Хорхе Мартин из Дукати в следующем году будет выступать за Aprilia.

Об этом идет речь на сайте команды.

Гонщик подписал долговременный контракт с Aprilia Racing, который вступит в силу в 2025 году.

"Путь безудержного роста Хорхе является ступенькой для достижения цели, которую мы все стремимся в Aprilia Racing", - прокомментировал подписание контракта генеральный директор команды Массимо Ривола.

Накануне Франческо Баньяя одержал победу на седьмом этапе мотогонки MotoGP, который состоялся в итальянском Муджелло. Мартин финишировал третьим и сохранил лидерство в личном зачете.