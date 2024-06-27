Астон Мартин продлил контракт со Строллом
Команда Формулы-1 Астон Мартин продлила контракт с канадским пилотом Лэнсом Строллом.
Об этом сообщила пресс-служба британской команды.
Новое соглашение рассчитано до конца 2025 года.
Стролл выступает за Астон Мартин с 2019 года (до 2021-го команда называлась Racing Point, но затем состоялся ребрендинг). За это время гонщик не одержал ни одной победы, дважды поднимался на подиум и 1 раз выиграл квалификацию.
Отметим, что владельцем британской команды является отец пилота Лоуренс Стролл.