Астон Мартин продлил контракт со Строллом

Команда Формулы-1 Астон Мартин продлила контракт с канадским пилотом Лэнсом Строллом.

Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

Новое соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Lance Stroll 🤝 Aston Martin Aramco



2025 and beyond. — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 27, 2024

Стролл выступает за Астон Мартин с 2019 года (до 2021-го команда называлась Racing Point, но затем состоялся ребрендинг). За это время гонщик не одержал ни одной победы, дважды поднимался на подиум и 1 раз выиграл квалификацию.

Отметим, что владельцем британской команды является отец пилота Лоуренс Стролл.