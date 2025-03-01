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Чемпион Автоспорт

Маркес выиграл спринт Гран-при Таиланда по MotoGP

Олександр Булава — 1 марта 2025, 13:07
Маркес выиграл спринт Гран-при Таиланда по MotoGP
Марк Маркес
x.com/MotoGP

Испанский гонщик команды Ducati Lenovo Марк Маркес стал победителем спринта на Гран-при Таиланда-2025.

32-летний испанец выиграл старт у брата Алекса и Франческо Баньяя. И в итоге довел свое преимущество до победы.

Отметим, что действующий чемпион серии Хорхе Мартин из Aprilla Racing пропустил первый этап сезона из-за травмы полученной на тренировке.

Спринт - более короткая гонка в Moto GP, проводимая в субботу, накануне основной, воскресной. Также за спринт начисляется меньше очков - Маркес за победу заработал 12 зачетных баллов, его брат 9 за второе, а Баньяя - 7 за третью строчку. Каждая следующая позиция до девятой приносит на один зачетный балл меньше.

Благодаря победе Маркес впервые с 2019 года возглавил лидерство в чемпионате.

Главная гонка состоится в воскресенье, 2. Начало - в 10:00 по киевскому времени.

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