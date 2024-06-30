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Чемпион Автоспорт

Ферстаппен об аварии с Норрисом: Это смешно, что я должен был сделать

Станіслав Лисак — 30 июня, 19:28
Ферстаппен об аварии с Норрисом: Это смешно, что я должен был сделать

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что не виновен в аварии между ним и британским пилотом Макларен Ландо Норрисом, которое произошло на Гран-при Австрии.

Об этом нидерландец рассказал своей команде по радио по завершении гонки.

"Это смешно. Ты можешь просто отправить болид направо и налево. Что ты хочешь, чтобы я делал?", — сказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис долго вели близкую борьбу за победу в Австрии. На 64-м круге британец и нидерландец столкнулись в третьем повороте и оба пробили колеса, что позволило Расселлу выиграть этап.

Следующий этап Формулы-1 состоится в Великобритании. Основная гонка начнется 7 июля в 17:00 по киевскому времени.

Red Bull Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс

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