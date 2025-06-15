Феррари третий год подряд выиграла гонку 24 часа Ле-Мана

Сегодня, 15 июня, завершилась 93-я в истории гонка 24 часа Ле-Мана, которую выиграла команда Феррари AF Corse.

Победу одержал болид Феррари 499Р №83, пилотами которого были Роберт Кубица, Фил Хенсон и Ифей Е.

Стоит отметить, что для итальянской команды эта победа стала третьей подряд – она также становилась лучшей в 2023 и 2024 годах.

FERRARI WINS LE MANS FOR THE THIRD YEAR IN A ROW 🏆🏆🏆#LeMans24 pic.twitter.com/6nLhV1eYdP — Autosport (@autosport) June 15, 2025

Машина команды Porsche Penske под номером 6 (Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре, Лауренс Вантор) финишировала второй. Интересно, что этот болид был дисквалифицирован в квалификации в начале недели и оказался в конце класса.

Третье место на подиуме занял еще один болид Феррари №51 (Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди). Вплотную к нему финишную линию пересекла Феррари №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен).

Напомним, что сегодня, 15 июня, в Монреале состоится гонка Формулы-1, а именно Гран-при Канады. Заезд начнется в 21:00 по киевскому времени.