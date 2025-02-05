Чемпионский тандем: Ферстаппен и Алонсо хотят вместе выступить в 24 часа Ле-Мана
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен сказал, что Фернандо Алонсо знает об их совместном желании выступить в легендарной гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана.
Четырехкратного чемпиона мира Формулы-1 цитирует Mirror.
"Это в глубине нашего сознания, мы знаем, что хотим это сделать.
Посмотрим, что будет дальше. Многое может произойти. Есть много замечательных гонщиков, с которыми можно объединиться. У меня также много друзей, которые участвуют в гонках, так что будет трудно выбрать кого-то одного", – сказал Ферстаппен.
При этом 27-летний голландец вспомнил, что его отец Йос Ферстаппен больше не хочет участвовать в этом заезде.
"Он всё ещё очень хорош в этом, но у него больше нет желания этого делать. Он просто больше не хочет этим заниматься".
Напомним, что Фернандо Алонсо является двукратным победителем 24 часов Ле-Мана. 43-летний испанец выигрывал гонку два года подряд (2018, 2019).
Ранее стало известно о госпитализации чемпиона MotoGP из-за падения во время тестовых заездов.