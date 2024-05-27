Ньюгарден второй раз подряд выиграл 500 миль Индианаполиса
Американский пилот Team Penske Джозеф Ньюгарден выиграл гонку "500 миль Индианаполиса".
В плотной борьбе на последнем круге Ньюгарден первым добрался до финиша с преимуществом в 0,3417 секунды.
Так он стал первым за последние 22 года, кому удалось выиграть Инди 500 два раза подряд. В 2001-2002 годах на картодроме в Индианаполисе доминировал бразилец Элио Кастроневес.
Второе место занял мексиканец Патрисио Уорд из Arrow McLaren, а третьим на финиш пришел новозеландец Скотт Диксон из Chip Ganassi Racing.
500 миль Индианаполиса является самым посещаемым спортивным событием в мире и считается одной из трех самых престижных гонок в автоспорте.
Напомним, накануне Шарль Леклер впервые выиграл домашний Гран-при Монако.