Ньюгарден второй раз подряд выиграл 500 миль Индианаполиса

Американский пилот Team Penske Джозеф Ньюгарден выиграл гонку "500 миль Индианаполиса".

В плотной борьбе на последнем круге Ньюгарден первым добрался до финиша с преимуществом в 0,3417 секунды.

ONLY IN #INDYCAR.

ONLY AT THE #INDY500.



THIS IS — AND ALWAYS WILL BE — THE GREATEST SPECTACLE IN RACING! pic.twitter.com/NA0PxYhm5t — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 26, 2024

Так он стал первым за последние 22 года, кому удалось выиграть Инди 500 два раза подряд. В 2001-2002 годах на картодроме в Индианаполисе доминировал бразилец Элио Кастроневес.

Второе место занял мексиканец Патрисио Уорд из Arrow McLaren, а третьим на финиш пришел новозеландец Скотт Диксон из Chip Ganassi Racing.

500 миль Индианаполиса является самым посещаемым спортивным событием в мире и считается одной из трех самых престижных гонок в автоспорте.

Напомним, накануне Шарль Леклер впервые выиграл домашний Гран-при Монако.