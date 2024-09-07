Феррари пыталась переманить к себе инженера Ферстаппена

Команда Феррари предлагала контракт Джанпьеро Ламбьязе, который является гоночным инженером Макса Ферстаппена.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Как пишет источник, представителю Ред Булла предложение делал лично руководитель "Феррари" Фредерик Вассер.

Идея Феррари заключалась в том, чтобы сделать Ламбьязе гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.

Следует отметить, что итальянец работает с Ферстаппеном еще с 2016 года, поэтому решил ответить отказом на это предложение. Также издание утверждает, что специалист еще в начале года продлил контракт с "Красными быками".

Напомним, пилот Ред Булл Серхио Перес считает, что следующие несколько недель покажут, сможет ли команда в этом сезоне бороться за самые высокие места.