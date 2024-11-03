Норрис выиграл дождевую квалификацию в Бразилии, Ферстаппен будет стартовать 17-м

Пилот Макларен Ландо Норрис завоевал поул-позишн на 21-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 года – Гран-при Бразилии.

Норрис стал шестым победителем воскресной квалификации в истории. Ранее это делал Михаэль Шумахер в Японии в 2004, трижды Себастьян Феттель в 2010 (Япония), 2013 (Австралия), 2019 (Япония), а также Нико Розберг в болиде Мерседес в 2015 году.

Британцу удалось продемонстрировать лучший результат за земляка из Мерседеса Джорджа Рассела, а также сенсационного Юки Цуноды из РБ, четвертым стартует гонщик Альпин Эстебан Окон.

Отметим, что из-за дождя квалификация была перенесена с субботы на воскресенье. Сегодняшняя сессия также была проведена в дождливых условиях, что дало немало сюрпризов.

Уже в первом этапе квалификации выбыл семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон, выступающий за Мерседес. Также сессия затянулась из-за аварии пилота Уильямс Франко Колапинто, у которого, вероятно, есть украинские корни.

Во второй квалификационной сессии произошло сразу две аварии. Сначала Карлос Сайнс не справился с управлением и разбил болид в начале десятиминутки. В конце сегмента в стену въехал гонщик Астон Мартин Лэнс Стролл.

Из-за красных флагов вызванные этой аварией лучший результат не смогли продемонстрировать оба пилота Ред Булл, Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Лидер чемпионата остался на 12 позиции, однако из-за смены двигателя нидерландский пилот будет стартовать только 17-м.

В третьем сегменте в аварию попал напарник Стролла, Фернандо Алонсо, также вызвавший красные флаги. Пятые красные флаги вызвала авария Алекса Албона, досрочно завершив квалификацию оба пилота Астон Мартин и Уильямс.

Гонка на автодроме Жозе Карлуса Пачи, который размещается в Сан-Паулу, состоится уже сегодня, 3 ноября, в 17:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию спринта, квалификации и непосредственно гонки Гран-при Бразилии покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Накануне Норрис выиграл спринт Гран-при в Бразилии после того, как его пропустил напарник Оскар Пиастри.

Ландо Норрис и Макс Ферстаппен продолжают борьбу за чемпионство Формулы-1, пока между пилотами разница в 47 очков в общем зачете. Кроме Гран-при Бразилии, до завершения чемпионата еще состоятся этапы в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.