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Дедпул и Росомаха: Альпин удивил новыми цветами болида на Гран-при Бельгии.

Владислав Уткін — 24 июля, 17:06
Дедпул и Росомаха: Альпин удивил новыми цветами болида на Гран-при Бельгии.

Команда Формулы-1 Альпин представила специальную ливрею в Гран-при Бельгии.

Фото нового болида было опубликовано в соцсетях французской команды.

Ливрея выполнена в нетипичном для Альпин красном цвете и посвящена новому фильму "Дедпул и Росомаха".

Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам" состоится 27-28 июля. Квалификация запланирована на 17:00 по Киеву, а гонка начнется на следующий день в 16:00.

Напомним, победу на последнем этапе в Венгрии одержал Оскар Пиастри из Макларен, однако эмоции болельщиков от первой победы австралийца несколько смазала драма, развернувшаяся в финале гонки между ним и его напарником Ландо Норрисом.

Альпін Гран-прі Бельгії Формула 1

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