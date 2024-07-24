Дедпул и Росомаха: Альпин удивил новыми цветами болида на Гран-при Бельгии.

Команда Формулы-1 Альпин представила специальную ливрею в Гран-при Бельгии.

Фото нового болида было опубликовано в соцсетях французской команды.

Ливрея выполнена в нетипичном для Альпин красном цвете и посвящена новому фильму "Дедпул и Росомаха".

BWT Alpine F1 Team 🤝 Deadpool & Wolverine



Introducing our exclusive livery for the #BelgianGP pic.twitter.com/3GDJvrIPXT — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 24, 2024

Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам" состоится 27-28 июля. Квалификация запланирована на 17:00 по Киеву, а гонка начнется на следующий день в 16:00.

Напомним, победу на последнем этапе в Венгрии одержал Оскар Пиастри из Макларен, однако эмоции болельщиков от первой победы австралийца несколько смазала драма, развернувшаяся в финале гонки между ним и его напарником Ландо Норрисом.