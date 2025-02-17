Трамп на лимузине открыл гонку: определился победитель Daytona 500
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На международной трассе Daytona International Speedway, Дайтона, штат Флорида, завершилась 67-я гонка Daytona 500.
Победителем второй год подряд стал пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон. Который первым прошел 201 круг гонки.
Последний раз два года подряд здесь триумфовал Дэнни Гэмлин (2019, 2020).
"Просто очень горжусь этой командой. Целую неделю очень тяжело работал. Имел замечательную машину. Сумасшествие? Да, я не могу в это поверить, но мы победили", – цитирует Байрона CNN после гонки.
Отметим, что гонку открыл президент США Дональд Трамп, который вторую неделю подряд посетил грандиозное событие для американского спорта. Неделю назад он посетил Супербоул LIX.
Глава государства сделал символический круг на бронированном лимузине.
Напомним, во время гонки произошла ужасная авария с участием пилота Райана Пирса.