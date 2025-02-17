Трамп на лимузине открыл гонку: определился победитель Daytona 500

На международной трассе Daytona International Speedway, Дайтона, штат Флорида, завершилась 67-я гонка Daytona 500.

Победителем второй год подряд стал пилот команды Hendrick Motorsports Уильям Байрон. Который первым прошел 201 круг гонки.

Последний раз два года подряд здесь триумфовал Дэнни Гэмлин (2019, 2020).

"Просто очень горжусь этой командой. Целую неделю очень тяжело работал. Имел замечательную машину. Сумасшествие? Да, я не могу в это поверить, но мы победили", – цитирует Байрона CNN после гонки.

BACK TO BACK DAYTONA 500 CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/yF4feqvYmD — William Byron (@WilliamByron) February 17, 2025

Отметим, что гонку открыл президент США Дональд Трамп, который вторую неделю подряд посетил грандиозное событие для американского спорта. Неделю назад он посетил Супербоул LIX.

Глава государства сделал символический круг на бронированном лимузине.

Donald Trump is at the Daytona 500 today and took a lap around the track in his motorcade. WHERE IS DOGE? This cost millions to do. Where is the cutting of wasteful spending????? First the Super Bowl and now this?? pic.twitter.com/2cHo1Tx0Pn — Harry Sisson (@harryjsisson) February 16, 2025

Carolina Trump and Grandpa at Daytona 500💙 pic.twitter.com/GkcxBizhlg — The White House (@WhiteHouse) February 17, 2025

Напомним, во время гонки произошла ужасная авария с участием пилота Райана Пирса.