Бондарев снова стал лучшим среди новичков, финишировав в Топ-10 второй гонки Е4 во Франции

Сегодня, 20 июля, состоялась вторая гонка этапа Е4 (прежнее название Euro 4), который проходит во Франции на автодроме Поль Рикар.

В этом заезде принял участие пилот команды Prema Racing Александр Бондарев. 16-летний украинец стартовал с пятого места по результатам квалификации.

На протяжении 99% дистанции гонки Александр шел в Топ-5, не отпуская далеко напарника по команде Себастьяна Уэлдона, который ехал сразу перед ним.

Однако на последнем круге гонки Бондарев допустил ошибку при прохождении поворота, которая дорого ему стоила. Сначала украинца прошел один соперник, во время попытки вернуть позицию их обоих прошел другой гонщик. А ближе к финишу Александр упал на восьмое место, на котором он и финишировал.

Но при этом он все равно стал лучшим среди новичков, поэтому на подиуме прозвучал украинский гимн.

Вторую гонку Е4 выиграл Рено Франко из команды PHM Racing. Вместе с ним на призовых местах оказались Габриэль Гомез (US Racing) и Кин Накамура-Берта (Prema Racing).

Напомним, что Александр Бондарев также был первым среди новичков в дебютной гонке Е4 во Франции, которая состоялась вчера, 19 июля. А сегодня вечером, 20 июля, пройдет третий заезд. Его старт запланирован на 18:00 по киевскому времени.

После французского этапа E4 Александра Бондарева ожидает пятый этап итальянской Формулы-4, который пройдет 1-3 августа в Имоле на автодроме Энцо и Дино Феррари.