Место Гамильтона в Мерседесе займет 18-летний Антонелли

Команда Формулы-1 Мерседес объявил о подписании контракта с Андреа Кими Антонелли.

Об этом объявила пресс-служба Мерседеса.

Building for the future 💪 pic.twitter.com/W1N4iFoCvW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2024

В 2025 году 18-летний юниор немецкой команды займет кокпит Льюиса Гамильтона и станет напарником Джорджа Расселла. Опытный британец переходит в Феррари.

На проходящем в эти выходные Гран-при Италии Антонелли дебютировал на практике за Мерседес и разбил болид.

В нынешнем сезоне итальянец перешел в Формулу-2. Кими занимает седьмую позицию в чемпионате, на его счету две победы за Прему.