Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт

Место Гамильтона в Мерседесе займет 18-летний Антонелли

Руслан Травкін — 31 августа, 11:45
Место Гамильтона в Мерседесе займет 18-летний Антонелли
Кімі Антонеллі
https://x.com/mercedesamgf1

Команда Формулы-1 Мерседес объявил о подписании контракта с Андреа Кими Антонелли.

Об этом объявила пресс-служба Мерседеса.

В 2025 году 18-летний юниор немецкой команды займет кокпит Льюиса Гамильтона и станет напарником Джорджа Расселла. Опытный британец переходит в Феррари.

На проходящем в эти выходные Гран-при Италии Антонелли дебютировал на практике за Мерседес и разбил болид.

В нынешнем сезоне итальянец перешел в Формулу-2. Кими занимает седьмую позицию в чемпионате, на его счету две победы за Прему.

Мерседес Формула 1 Кімі Антонеллі

Кімі Антонеллі

Антонелли: Я с нетерпением жду дебюта в Формуле 1
Юный пилот Мерседес примет участие в Гран-при Италии
Вольфф: Ферстаппен является альтернативным вариантом для Мерседес

Последние новости