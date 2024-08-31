Место Гамильтона в Мерседесе займет 18-летний Антонелли
Кімі Антонеллі
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Команда Формулы-1 Мерседес объявил о подписании контракта с Андреа Кими Антонелли.
Об этом объявила пресс-служба Мерседеса.
В 2025 году 18-летний юниор немецкой команды займет кокпит Льюиса Гамильтона и станет напарником Джорджа Расселла. Опытный британец переходит в Феррари.
На проходящем в эти выходные Гран-при Италии Антонелли дебютировал на практике за Мерседес и разбил болид.
В нынешнем сезоне итальянец перешел в Формулу-2. Кими занимает седьмую позицию в чемпионате, на его счету две победы за Прему.