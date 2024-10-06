Актер Киану Ривз дебютировал в профессиональном автоспорте

Звездный канадский актер Киану Ривз дебютировал в профессиональной автогонке.

Об этом пишет CBS Sports.

60-летний Ривз выступил за команду Иглс Кеньон Рейсинг на этапе североамериканского кубка Toyota GR Cup. Гонка проходила на автодроме "Индианаполис Мотор Спидвэй", в штате Индиана, США.

В гонке он соперничал на автомобиле Toyota GR86 под номером 92. На авто нанесли флаг Канады и имя актера.

В определенный момент гонки Киану уходил на 21 месте, но впоследствии вылетел с трассы. Актер сумел вернуться, однако финишировал 25 из 35 участников.

Звезда фильмов "Джон Eик", "Матрица" и других – настоящий фанат автоспорта. В 2009 году актер сумел выиграть гонку среди знаменитостей, проходившей в штате Калифорния. Также Киан довольно часто появляется на Гран-при Формулы-1.

Кроме того, у него большая коллекция спорткаров и байков, а также собственная фирма ARCH Motorcycle, которая занимается производством мотоциклов по индивидуальному заказу.