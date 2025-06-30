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Антонелли будет стартовать ниже на Гран-при Великобритании из-за инцидента с Ферстаппеном в Австрии

Станіслав Лисак — 30 июня 2025, 07:57
Антонелли будет стартовать ниже на Гран-при Великобритании из-за инцидента с Ферстаппеном в Австрии
Getty Images

18-летний пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли получил три штрафные позиции на следующую гонку по итогам расследования инцидента с гонщиком Ред Булл Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Австрии.

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Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.

Итальянец, стартовавший девятым, заблокировал задний тормоз перед 3 поворотом и протаранил болид 4-кратного чемпиона мира.

Оба пилота были вызваны к стюардам, где был вынесен вердикт, что Антонелли полностью виноват в аварии.

Учитывая, что итальянский гонщик Мерседес не сумел продолжить заезд, было решено наказать его понижением на три позиции на стартовой решетке Гран-при Великобритании.

Также Антонелли добавил к своей лицензии два штрафных балла. Заметим, что 12 штрафных баллов в течение календарного года наказываются дисквалификацией с гонки.

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Этап на трассе в Сильверстоуне состоится уже в эти выходные, а основная гонка запланирована на 6 июля, в 16:00.

Напомним, что пилоты Макларен Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли первое и второе место на этапе в Австрии. Третью и четвертую строчки разделили гонщики Феррари Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон соответственно.

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