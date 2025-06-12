Стена чемпионов в Монреале: как обычный барьер стал легендой Формулы-1

В мире Формулы-1 немало трасс с богатой историей, каждая из которых хранит легендарные участки с громкими названиями. На старых автодромах каждый поворот, каждая связка несёт в себе память о великих сражениях.

Но среди них всех есть место, которое особенно выделяется: это – "Стена чемпионов" на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале – вечный символ того, что даже лучшие из лучших не застрахованы от ошибок.

Сегодня это название знакомо почти каждому поклоннику Формулы-1. Многие краем уха слышали рассказы от зрителей-ветеранов, но далеко не каждый знает, как именно обычный бетонный барьер стал по-настоящему легендарным. А история эта уводит нас в эпоху конца 90-х – а точнее, в 1999 год.

Обстановка перед стартом

Начало сезона 1999 года выглядело как продолжение предыдущего: на первых ролях были Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен, а на командных мостиках разворачивалось заочное противостояние Росса Брауна и Эдриана Ньюи.

Перед стартом Гран-при Канады у обоих фаворитов сезона было по две победы, а по очкам лидировал "Красный Барон" с отрывом в шесть зачётных пунктов.

Тем не менее болид Макларен выглядел явно быстрее – в первых пяти гонках поулы неизменно доставались Хаккинену. Однако в Монреале неожиданно именно Шумахер оказался на первой строчке по итогам квалификации. Разница между кругами главных претендентов составила всего 0,029 секунды – показатель, считающийся минимальным даже по нынешним меркам.

Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер после квалификации к Гран-при Канады 1999 Getty Images

Что же касается других экс-чемпионов, Деймон Хилл стартовал с 14-й позиции, а Жак Вильнёв – на своей домашней трассе – с 16-й.

Часть 1: Рикардо Зонта

Среди нескольких титулованных пилотов, оказавшихся в центре этой истории, был и один гонщик без каких-либо значимых достижений в Формуле-1 – Рикардо Зонта. За всю свою карьеру бразилец набрал лишь 3 очка, а титулы завоёвывал лишь в младших сериях.

Тем не менее именно он стал первой жертвой тогда ещё безымянной стены у выхода из последнего поворота во время Гран-при Канады 1999 года.

Автомобиль безопасности, вызванный стартовым столкновением между Ярно Трулли, Жаном Алези и Рубенсом Баррикелло, только успел покинуть трассу, как ему пришлось вернуться обратно – Зонта потерял контроль над задней частью болида и задел стену. Удар не выглядел особенно сильным, но оказался достаточным для повреждений, несовместимых с продолжением гонки.

Часть 2: Деймон Хилл

На 7-м круге заезд возобновился. Все шло в типичном русле для гонок того года – впереди сражаются пилоты Феррари и Макларена, а в середине – вялая борьба за звание "лучшего среди остальных".

Но долго скучать зрителям не пришлось, ведь на 14 круге в том же самом месте аналогичным способом разбил свою машину чемпион 1996 года – Деймон Хилл: ещё одно казалось бы лёгкое касание стены, повредило крепление заднего правового колеса.

Деймон Хилл покидает разбитый болид Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

В этот раз сошел с дистанции уже настоящий обладатель титула.

Часть 3: Михаэль Шумахер

Годом ранее Шуми до последнего этапа боролся за титул на более слабой машине – в том числе благодаря стабильности и меньшему количеству ошибок. Но Монреаль-1999 показал, что даже сам "Красный Барон" не застрахован от роковой оплошности.

К 30-му кругу дуэт лидеров Шумахер-Хаккинен догнал плотную группу круговых пилотов. Конечно же, Михаэль не желал терять темп и стремился как можно быстрее пройти эту подвижную преграду.

Но всё вышло иначе: Шуми перестарался и потерял управление в том же самом месте. Если предыдущие два контакта со стеной были относительно лёгкими, то лидер "Скудерии" врезался в неё по-настоящему серьёзно.

Михаэль Шумахер в "Стене чемпионов" Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

После гонки, на тот момент пока ещё двукратный чемпион мира, признал, что это была его личная ошибка. А также добавил, что обычно с ним подобное случается лишь раз за сезон.

Часть 4: Жак Вильнёв

Конечно, большая часть трибун на Монреале была одета в цвета Феррари. Тем не менее, зрители ещё не до конца унывали – ведь на трассе всё ещё оставался канадский пилот – Жак Вильнёв, чемпион сезона 1997. Но только до 35-го круга.

По характеру эта авария несколько отличалась от предыдущих трёх. Если у других пилотов болид начинало нести в сторону, и они не успевали его отловить до контакта со стеной, то Жак врезался в бетонное ограждение передней частью машины.

Жак Вильнёв в "Стене чемпионов" Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

На том события, которые привели к появлению столь легендарного места на канадской трассе были окончены. Однако, это была лишь середина заезда.

Дальнейшая борьба в гонке

На рестарте после очередного появления автомобиля безопасности произошло столкновение между Дэвидом Култхардом и Эдди Ирвайном. Хотя оба пилота остались в гонке, позиции были потеряны. Как позже выяснится, этот эпизод оказал на борьбу за титул куда большее влияние, чем описанные выше события.

После того как ещё две машины из числа топ-команд откатились назад, больше ничего не стояло на пути к победе последнего уцелевшего в гонке чемпиона – Мики Хаккинена. Однако борьба за оставшиеся места на подиуме оставалась напряжённой.

На второй позиции оказался Джанкарло Физикелла, а на третьей – Хайнц-Харальд Френтцен. Они так и ехали, пока не упёрлись в кругового Оливье Паниса – того самого, кто ранее уже игнорировал синие флаги и тем самым "помог" Шумахеру оказаться в стене. И на этот раз поведение француза осталось, мягко говоря, некорректным.

Воспользовавшись тем, что Панис задержал Физикеллу, Френтцен сумел прорваться вперёд. Но, в итоге, этот манёвр оказался напрасным: за пять кругов до финиша немец разбил болид из-за проблем с тормозами. Инцидент привёл к завершению гонки под автомобилем безопасности.

Что же касается третьего участника подиума, им стал Эдди Ирвайн, который после столкновения с Култхардом устроил впечатляющий прорыв. Особенно яркой выдалась его борьба с Джонни Хербертом.

Подиум Гран-при Канады 1999: Джанкарло Физикелло (2 место), Мика Хаккинен (1 место) и Эдди Ирвайн (3 место) Getty Images

Итоги

Как уже упоминалось ранее, после того как сразу три обладателя титула разбились об один и тот же бетонный отбойник, его прозвали "Стеной чемпионов". Но самое любопытное – ни один из них толком ничего не потерял.

Деймон Хилл и Жак Вильнёв ехали далеко за пределами очковой зоны. Более того, все их сезоны после триумфов проходили настолько вяло, что многие зрители уже начинали забывать об их чемпионском статусе. В этом контексте инцидент в Монреале стал своеобразным способом напомнить о себе.

Что же касается Шумахера, то его ошибка действительно стоила дорого: 14 очков (10 за упущенную победу и ещё 4 – от того, что Хаккинен поднялся на ступень выше).

Однако уже через две гонки из-за проблем с тормозами Михаэль попал в тяжёлую аварию на Сильверстоуне, и травма ноги поставила крест на любых амбициях в сезоне 1999 года.

Наследие

Название "Стена чемпионов" прочно вошло в лексикон гонщиков, журналистов и болельщиков. Этот фрагмент трассы претендует на звание самого известного во всей Формуле-1, и лишь несколько поворотов на "классических" автодромах могут составить ему конкуренцию.

Позже немало известных пилотов разбивали болиды в том же самом месте, что нередко становилось поводом для иронии и шуток в духе: "будущий чемпион?".

Например, в 2005 году, находясь под давлением со стороны Шумахера, ошибку там допустил Дженсон Баттон. А уже в 2009-м он завоевал титул.

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Времена меняются, болиды становятся быстрее и безопаснее, но отбойник в Монреале по-прежнему остаётся символом испытания не только для техники, но и для характера.

Конечно, настоящим болельщикам хотелось бы, чтобы пилоты финишировали, а не вылетали. Но скорее всего, ещё не один болид останется в "Стене чемпионов".