Феттель не вернется в Формулу-1, но готов испытать себя в другой серии

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель принял тот факт, что он больше никогда не будет выступать в "королевских гонках".

Слова 38-летнего немца приводит RacingNews365.

Завершив карьеру после сезона-2022, в феврале этого года стало известно, что Феттель пытался вернуться в Ф-1. Он общался как со своей бывшей командой Ред Булл, так и с Заубером.

А после того, как его же дети выписали ему "бан" на Формулу-1, Себ понял, что шансов на выступления в этой серии у него нет.

"Для меня Ф-1 закончилась. В какой-то момент наступает время, чтобы оставить поле другим. Вы видите это на примере новичков. Я думаю, что это хорошо, что многие гонщики были заменены. Это не голос против старших, а за молодых. Раньше мне было безразлично, кто из опытных пилотов больше не ездит. Самым важным было то, что мне разрешили сесть за руль", – сказал Феттель.

При этом немецкий гонщик не откажется от предложения выступить в другой автомобильной серии. Ранее Себа связывали с чемпионатом мира по гонкам на выносливость.

"Я не хочу исключать, что что-то из этого получится. Разговоры были, но до этого еще не дошло. В прошлом я, честно говоря, не очень интересовался гонками на выносливость. Тогда я больше был как боец-одиночка. Сейчас я смотрю на это по-другому. Я считаю, что это очень увлекательно, с такой командной структурой, совместным использованием автомобиля и достижением компромиссов. В автоспорте трудно сказать: "Я проеду только половину гонки". WEC на самом деле хорошо подходит с его восемью гонками, которые также имеют другую структуру, чем Формула-1. Это всегда вопрос того, насколько интенсивно ты хочешь что-то делать. Для меня всегда было так, что когда я участвую в чем-то, я хочу сделать это хорошо. Просто участвовать – это ничто для меня".

Напомним, что Себастьян Феттель все же может вернуться в Формулу-1, но не в роли гонщика – ему предложили стать советником Ред Булл.

К тому же, стоит отметить, что в июне четырехкратный чемпион мира стал выпускником Гарварда.