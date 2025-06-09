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Чемпион Автоспорт Формула 1

От гонщика до студента: многократный чемпион Формулы-1 закончил Гарвард

Олексій Погорелов — 9 июня 2025, 12:57
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Instagram Себастьяна Феттеля

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель нашел время, чтобы стать выпускником Гарвардского университета.

Об этом сообщает GPBlog.

Согласно источнику, 37-летний немец добавил к своим титулам и рекордам еще одно достижение – он закончил Гарвардскую бизнес-школу, которая является частью Гарвардского университета.

Было опубликовано фото с Себом, на котором он держит сертификат за окончание курса "Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта".

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Себастьян Феттель ушел из Формулы-1 после сезона-2022. В конце своей карьеры Себ все громче выступал в статусе эко-активиста. Он еще больше начал делать для экологии уже после того, как повесил шлем на гвоздь.

Напомним, что Себастьян Феттель надеется на возвращение Мика Шумахера на стартовую решетку Формулы-1.

Но при этом сам чемпион вряд ли сможет снова выступать в "королевских гонках", поскольку он получил необычный "бан".

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