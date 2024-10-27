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Чемпион Автоспорт Формула 1

Сайнс неожиданно выиграл квалификацию Гран-при Мексики

Станіслав Лисак — 27 октября, 01:50
Сайнс неожиданно выиграл квалификацию Гран-при Мексики
F1

Пилот Феррари Карлос Сайнс-младший завоевал поул-позишн на 20-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 года – Гран-при Мексики. Эта победа в квалификации стала для него шестой в карьере и первой в этом году.

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Испанскому гонщику Скудерии удалось продемонстрировать лучший результат за лидера чемпионата Макса Ферстаппена из Ред Булл, бывшего напарника Ландо Норриса и своего партнера по команде Шарля Леклера.

Гонка на автодроме имени братьев Родригес, который размещается в Мехико, состоится в воскресенье, 27 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Стартовая решетка Гран-при Мексики-2024

Стартовая решетка Гран-при Мексики-2024

Formula 1

Прямую трансляцию спринта, квалификации и прямой гонки Гран-при США в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Напомним, накануне пилот Феррари Шарль Леклер одержал уверенную победу на Гран-при США в Остине. Эта победа стала для монегаска третьей за сезон.

Формула 1 Карлос Сайнс Феррарі

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