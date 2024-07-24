Руководитель Макларен: Когда у нас есть Пиастри и Норрис, не нужно решать, кто станет пилотом номер 1

Руководитель Макларен Андреа Стелла считает, что когда в команде есть Оскар Пиастри и Ландо Норрис, то не нужно решать, кто будет пилотом номер один.

Его слова передает RacingNews365.

"Когда у вас есть Оскар и Ландо, мы счастливы, что нам не нужно решать, кто станет пилотом номер один. Это способ упростить вещи для некоторых людей, таких как я, а не способ сорвать амбиции всей команды и то, как мы участвуем в гонках.

Это глубоко в нашей этике, что мы ведем гонки честно, и если один из пилотов получает результат по заслугам, то так и будет. Возможно, если это будет последняя пара гонок и большой интерес к чемпионству для одного из двух пилотов, мы можем пересмотреть это", — сказал Стелла.

Напомним, на последнем Гран-при Венгрии победил Оскар Пиастри, однако эмоции болельщиков от первой победы австралийца несколько смазала драма, развернувшаяся в финале гонки. Из-за стратегии Макларена Пиастри позже пошел на пит-стоп за напарника Ландо Норриса и оказался вторым.

Впоследствии команда несколько раз просила Норриса отдать первую позицию Оскару, но британец игнорировал Макларен, и казалось, что он поставит собственные амбиции выше командных. Однако на последних кругах Ландо все-таки принял решение пропустить Пиастри и отдать ему первую победу в карьере.