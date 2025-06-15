Расселл второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады
В ночь на 15 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева состоялась квалификация Гран-при Канады, которая завершилась победой пилота Мерседес Джорджа Расселла.
Стоит отметить, что 27-летний британец стал обладателем поула в Канаде второй год подряд. В прошлом году он не смог его реализовать, финишировав третьим.
Рядом с Расселлом в гонке будет стартовать представитель Ред Булл Макс Ферстаппен. На втором стартовом ряду разместились лидер чемпионата Оскар Пиастри и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.
Фернандо Алонсо сумел затянуть свой Астон Мартин на шестое место, опередив Ландо Норриса и Шарля Леклера.
Интересно, что пилот Феррари мог претендовать, продемонстрировав лучший первый сектор, но почти сразу его круг был испорчен из-за Исака Хаджара, который ехал впереди.
Результаты квалификации Гран-при Канады
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Оскар Пиастри (Макларен);
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
- Льюис Хэмилтон (Феррари);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
- Ландо Норрис (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррари);
- Алекс Албон (Уильямс);
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз);
- Юки Цунода (Ред Булл);
- Франко Колапинто (Альпин);
- Нико Хюлькенберг (Заубер);
- Оливер Берман (Хаас);
- Эстебан Окон (Хаас);
- Габриэль Бортолето (Заубер);
- Карлос Сайнс (Уильямс);
- Лэнс Стролл (Астон Мартин);
- Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз);
- Пьер Гасли (Альпин).
Напомним, что Гран-при Канады состоится 15 июня. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.
Ранее победитель квалификации Джордж Расселл признался, что переговоры с Мерседес о его новом контракте были поставлены на паузу.