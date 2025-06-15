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Расселл второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады

Олексій Погорелов — 15 июня 2025, 00:22
Джордж Расселл
Джордж Расселл
Формула-1

В ночь на 15 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева состоялась квалификация Гран-при Канады, которая завершилась победой пилота Мерседес Джорджа Расселла.

Стоит отметить, что 27-летний британец стал обладателем поула в Канаде второй год подряд. В прошлом году он не смог его реализовать, финишировав третьим.

Рядом с Расселлом в гонке будет стартовать представитель Ред Булл Макс Ферстаппен. На втором стартовом ряду разместились лидер чемпионата Оскар Пиастри и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.

Фернандо Алонсо сумел затянуть свой Астон Мартин на шестое место, опередив Ландо Норриса и Шарля Леклера.

Интересно, что пилот Феррари мог претендовать, продемонстрировав лучший первый сектор, но почти сразу его круг был испорчен из-за Исака Хаджара, который ехал впереди.

Результаты квалификации Гран-при Канады

  1. Джордж Расселл (Мерседес);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Оскар Пиастри (Макларен);
  4. Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
  5. Льюис Хэмилтон (Феррари);
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
  7. Ландо Норрис (Макларен);
  8. Шарль Леклер (Феррари);
  9. Алекс Албон (Уильямс);
  10. Исак Хаджар (Рейсин Буллз);
  11. Юки Цунода (Ред Булл);
  12. Франко Колапинто (Альпин);
  13. Нико Хюлькенберг (Заубер);
  14. Оливер Берман (Хаас);
  15. Эстебан Окон (Хаас);
  16. Габриэль Бортолето (Заубер);
  17. Карлос Сайнс (Уильямс);
  18. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
  19. Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз);
  20. Пьер Гасли (Альпин).

Напомним, что Гран-при Канады состоится 15 июня. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Ранее победитель квалификации Джордж Расселл признался, что переговоры с Мерседес о его новом контракте были поставлены на паузу.

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