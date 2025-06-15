Расселл второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады

В ночь на 15 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева состоялась квалификация Гран-при Канады, которая завершилась победой пилота Мерседес Джорджа Расселла.

Стоит отметить, что 27-летний британец стал обладателем поула в Канаде второй год подряд. В прошлом году он не смог его реализовать, финишировав третьим.

Рядом с Расселлом в гонке будет стартовать представитель Ред Булл Макс Ферстаппен. На втором стартовом ряду разместились лидер чемпионата Оскар Пиастри и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.

Фернандо Алонсо сумел затянуть свой Астон Мартин на шестое место, опередив Ландо Норриса и Шарля Леклера.

Интересно, что пилот Феррари мог претендовать, продемонстрировав лучший первый сектор, но почти сразу его круг был испорчен из-за Исака Хаджара, который ехал впереди.

Результаты квалификации Гран-при Канады

Джордж Расселл (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Оскар Пиастри (Макларен); Андреа Кими Антонелли (Мерседес); Льюис Хэмилтон (Феррари); Фернандо Алонсо (Астон Мартин); Ландо Норрис (Макларен); Шарль Леклер (Феррари); Алекс Албон (Уильямс); Исак Хаджар (Рейсин Буллз); Юки Цунода (Ред Булл); Франко Колапинто (Альпин); Нико Хюлькенберг (Заубер); Оливер Берман (Хаас); Эстебан Окон (Хаас); Габриэль Бортолето (Заубер); Карлос Сайнс (Уильямс); Лэнс Стролл (Астон Мартин); Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз); Пьер Гасли (Альпин).

Напомним, что Гран-при Канады состоится 15 июня. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Ранее победитель квалификации Джордж Расселл признался, что переговоры с Мерседес о его новом контракте были поставлены на паузу.