Хэмилтон, Норрис, Рассел и другие будут соревноваться дома: расписание Гран-при Великобритании

Не успели болельщики отойти от насыщенного этапа Формулы-1 в Австрии, как уже в эти выходные состоится 12 уикенд сезона-2025 – Гран-при Великобритании.

Домашний этап для многих гонщиков и команд состоится с пятницы 4 июля по воскресенье 6-го.

Абсолютным рекордсменом на трассе Сильверстоун, которая неизменно с 1987 года принимает этапы ГП-Великой Британии, является 7-кратный чемпион мира и действующий пилот Феррари Льюис Хэмилтон.

Сэр Льюис 9 раз выигрывал на домашней трассе, что является абсолютным рекордом среди количества побед на одном этапе.

Что касается команд, то больше всего здесь выигрывали гонщики Феррари, хотя половина побед состоялись еще более 45 лет назад. В общем Скудерия имеет 18 побед в Британии, ближе всего к ним приблизились Макларен – 14.

Расписание Гран-при Великобритании

Пятница, 4 июля

14:30 – 15:30. Первая практика

18:00 – 19:00. Вторая практика

Суббота, 5 июля

13:30 – 14:30. Третья Практика

17:00 – 18:00. Квалификация

Воскресенье, 6 июля

17:00. Гонка

Накануне появилась информация об активизации переговоров Мерседес с пилотом Ред Булл Максом Ферстаппеном, который все больше открыт к смене команды.