Макларены увеличивают отрыв, проблемы Уильямс и Хэмилтон на домашней трассе: превью Гран-при Великобритании

Европейское турне в Формуле-1 продолжается. После сверхинтересного этапа в Австрии, фанатов "королевы автоспорта" ожидает еще одно грандиозное Гран-при.

С 4 по 6 июля на легендарном автодроме Сильверстон, что находится вблизи одноименной деревни в графстве Нортгемптоншир, определится еще один победитель этапа Ф-1. Чемпион решил разобраться с главными интригами и интересностями накануне Гран-при Великобритании-2025.

Историческая справка

Гран-при Великобритании – одна из старейших и наиболее знаковых гонок в календаре Формулы-1. Именно здесь, на трассе Сильверстоун, 13 мая 1950 года состоялась первая в истории гонка чемпионата мира Формулы-1. С тех пор этап Великобритании неизменно присутствует в календаре, и только формат и место проведения менялись с годами.

Первые годы Гран-при проходил попеременно на трассах Сильверстоун, Эйнтри и Брэндс-Гетч. С 1987 года постоянным домом этапа вновь стал Сильверстоун, который со временем претерпел существенные обновления и превратился в одну из самых быстрых и техничных трасс в чемпионате.

Кроме того, Гран-при Великобритании, вместе с ГП-Италии, являются единственными этапами, которые проводились в течение каждого сезона чемпионата. Помешала этому даже пандемия COVID-19, которая в свое время внесла значительные изменения в календарь соревнований.

Заметим, что ближайшие 9 лет Сильверстоун будет продолжать принимать этап Формулы-1, вплоть до 2034 года, хотя учитывая популярность и культовость этой гонки есть ощущение, что пока будет существовать Ф-1, будет существовать и Гран-при Великобритании.

Рекорды этапа в Британии

Самым успешным на этом этапе является домашний гонщик Льюис Хэмилтон. 9 побед на треке в Сильверстоуне является историческим достижением, ни у одного пилота нет столько первых мест на одной трассе.

Кроме того, Хэмилтон побеждал в Британии в трех разных десятилетиях (однажды в нулевых, пять в десятых и трижды в двадцатых) и за две команды – Макларен и Мерседес. Удастся ли сэру Льюису победить здесь с Феррари покажет гонка в воскресенье.

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Тем более именно Скудерия является лучшей командой на территории Великобритании. И хотя половину побед итальянская команда здесь получила еще до 80-х, именно они опережают здесь британские коллективы Макларен и Уильямс с Мерседесом, где доминировал Хэмилтон.

В общем Феррари 18 раз побеждали в Великобритании, Макларен это делали 14 раз и смогут приблизиться в этот уик-энд, если удачно реализуют скорость своего болида.

Уильямс и Мерседес имеют по 10 побед, но если "серебряные стрелы" побеждали в последний раз в прошлом году, то британский коллектив еще в 1997-м праздновал триумф на домашнем этапе.

A list of legends 👊



Lewis Hamilton's 2024 victory was his ninth British Grand Prix win, meaning he tops the list of Brits to have won on home soil 🏆#F1 #BritishGP pic.twitter.com/pPblJvA5dV — Formula 1 (@F1) July 1, 2025

Конфигурация трека

Те, кто в 1942 году прокладывал периметральную дорогу к аэродрому Сильверстоун, даже не подозревали, что создадут одну из самых культовых трасс в мире автоспорта. Впервые этот трек был использован для проведения автогонок еще в 1947 году.

С того времени трасса неоднократно менялась, а текущая конфигурация используется с 2011 года.

График, показывающий каждое изменение конфигурации трассы Сильверстоун Вики

Сильверстоун известен своими культовыми связками поворотов, такими как Мегготс, Беккетс и Копс, которые требуют максимальной отдачи как от гонщиков, так и от машин. Кроме того, британская погода часто вносит коррективы в ход соревнований, добавляя непредсказуемости.

В общем трек насчитывает 18 поворотов, 2 зоны DRS. Длина Сильверстоуна составляет 5,891 км, а 52 круга гонки формируют общую протяженность заезда в 306,198 км.

Рекордный круг гонки на Гран-при Великобритании продемонстрировал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в 2020 году – 1:27,097.

F-1

Фавориты и интриги Гран-при Великобритании

После абсолютной доминации на этапе в Австрии мало кто может сказать о том, что Макларен будут не фаворитами на домашнем треке.

Конечно, "папая", которая станет "серебряной" на одну гонку, не так комфортно себя будет чувствовать на Сильверстоуне, как это было на Ред Булл Ринзе, однако скорость действующего лидера Кубка Конструкторов никто не умаляет.

Более того, Ландо Норрис, который продолжает борьбу за титул чемпиона мира, еще никогда не торжествовал на домашней трассе. После Гран-при Австрии отставание от Оскара Пиастри сократилось до 15 очков, поэтому на домашнем этапе у британца должна быть двойная мотивация.

Так же реабилитироваться захочет и Мерседес, после победы в Канаде, Джордж Расселл, еще один британский гонщик, провел не лучший заезд в Австрии, так что снова заехать на подиум дома будет отличным результатом.

Однако наибольшее внимание будет приковано к Льюису Хэмилтону. Британец, который является самым успешным не только на домашней трассе, но и одним из самых титулованных пилотов Формулы-1 в целом, сейчас переживает не лучшие времена в Феррари.

Ни одного полноценного подиума за уже 11 гонок является худшим результатом для сэра Льюиса в карьере. Где как не дома, на лучшей трассе в карьере, остановить эту черную полосу.

И хотя сейчас у Хэмилтона проблемы не только с Макларенами, Мерседесом и Ферстаппеном, но и с напарником Шарлем Леклером, болельщики на трибунах будут мотивировать 7-кратного чемпиона мира сделать еще одно чудо на Сильверстоуне.

A reminder that Lewis Hamilton has finished on the podium at every #BritishGP for the last 11 years 🇬🇧🍾 pic.twitter.com/5lQiWwQLHL — Autosport (@autosport) June 30, 2025

Ну и конечно мы не могли обойти проблемы Уильямс. Еще одна британская команда сейчас переживает очень неудачные времена.

От вопроса о возможной 4 силе после Гран-при Майами, мы уже думаем, а команда из Грова вообще настолько быстрая, как это казалось в начале сезона и условные Рейсинг Буллз, Хаас и Заубер намного ли медленнее.

На домашнем этапе Уильямс должен исправить свои проблемы с надежностью, а Карлос Сайнс с Алексом Албоном должны провести стабильный заезд и привезти команде очки.

Шины, стратегии и погода в Великобритании

В субботу метеорологи прогнозируют дождь, поэтому квалификация может выдаться на удивление интересной и интригующей.

А вот в воскресенье должно быть пасмурно, однако без осадков. Это означает, что стратегия на квалификацию и гонку могут отличаться, а это может вызвать определенный дисбаланс в пелотоне.

На этап в Великобритании нас снова ожидает более мягкая конфигурация резины чем в прошлом году: C2-жесткая, C3-средняя и C4-мягкая.

Учитывая, что в 2024 большинство проехали на стратегии с одним пит-стопом, то возможно такое изменение типа шин повлияет на количество заездов на пит-лейн в течение этапа.

Прогноз Чемпиона

Как и в прошлый раз попробуем дать не очевидный прогноз на этап.

Если в прошлый раз мы угадали с 4 лидерами в течение заезда (кроме двух Макларенов, которые боролись между собой, на первом месте еще побывали оба гонщика Феррари, которые позже заезжали на питы), то на этот раз попробуем угадать, что сразу два британских пилота будут стоять на подиуме.

Расписание Гран-при Великобритании

Пятница, 4 июля

14:30 – 15:30. Первая практика

18:00 – 19:00. Вторая практика

Суббота, 5 июля

13:30 – 14:30. Третья Практика

17:00 – 18:00. Квалификация

Воскресенье, 6 июля

17:00. Гонка

Где смотреть Гран-при Великобритании-2025

Смотреть гонку и квалификацию Гран-при Великобритании можно на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine +.