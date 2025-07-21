Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Автоспорт Формула 1

Формула-1 возвращается после перерыва со спринтовым уик-эндом: расписание Гран-при Бельгии

Станіслав Лисак — 21 июля 2025, 09:54
Формула-1 возвращается после перерыва со спринтовым уик-эндом: расписание Гран-при Бельгии
Getty Images

Уже в эти выходные завершается 3-недельный перерыв в Формуле-1, а значит нас ожидает предпоследний этап перед большим летним отпуском – Гран-при Бельгии.

Читайте также :
Видео Фото Учимся понимать Формулу-1. DRS, Halo, и другие нюансы "королевы автоспорта"

Легендарный этап, проводимый к юго-востоку от города Льеж, состоится с пятницы 25 июля по воскресенье 27-го.

Абсолютным рекордсменом на трассе Спа-Франкоршам, которая неизменно с 1925 года принимает этапы ГП-Бельгии, является 7-кратный чемпион мира, легендарный пилот Феррари Майкл Шумахер

Близкими к "красному барону" являются не менее легендарный Айртон Сенна и действующий пилот Скудерии Льюис Хэмилтон – оба имеют по 5 побед.

Что касается команд, то больше всего здесь выигрывали гонщики Феррари, хотя больше половины побед состоялись в 20 веке. В общем Скудерия имеет 18 побед в Бельгиии, ближе всего к ним приблизились Макларен – 14.

Расписание Гран-при Бельгии

Пятница, 25 июля

13:30 – 14:30. Первая практика
17:30 – 18:14. Спринт квалификация

Суббота, 26 июля

13:00 – 14:00. Спринт
17:00 – 18:00. Квалификация

Воскресенье, 27 июля

16:00. Гонка

Накануне этапа в Бельгии в СМИ появилась информация, что большие финансовые проблемы Рено могут заставить французского автопроизводителя продать команду Формулы-1 Альпин.

Гран-прі Бельгії

Формула-1 подписала многолетнее продление на проведение Гран-при Бельгии
Шовлин: Мы сделаем все, чтобы ситуация с Расселом не повторилась
Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида
Один пит-стоп – лучше двух: Рассел одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии.
Дедпул и Росомаха: Альпин удивил новыми цветами болида на Гран-при Бельгии.

Последние новости