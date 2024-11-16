Уильямс опроверг слухи, что команда пропустит Гран-при Лас-Вегаса из-за нехватки деталей

Команда Формулы 1 Уильямс опровергла сообщения о том, что она будет вынуждена будет пропустить будущий Гран-при Лас-Вегаса.

Эту информацию предоставляет Planet F1.

Последние гоночные уик-энды в Мексике и Бразилии были для британской команды очень дорогими из-за пяти аварий Алекса Албона и Франко Колапинто.

Учитывая затраты на ремонт, в западных СМИ появились предположения, что Уильямс будет вынужден пропустить гонку в Лас-Вегасе из-за нехватки запчастей.

Читайте также : Охлаждающий комплект для пилотов и смены на стартовой решетке: результаты заседания комиссии Формулы 1

Однако команда опровергла эти предположения. Она заявила, что это не соответствует действительности. Оба болида будут готовы к гонке в Неваде. Это будут "невероятные усилия команды и поставщиков".

Напомним, что гоночный уик-энд в Лас-Вегасе пройдет с 22 по 24 ноября. Гран-при Лас-Вегаса будет одним из трех оставшихся в этом сезоне.

Ранее стало известно, что будущий пилот Уильямс Карлос Сайнс сможет помочь команде во время шинных тестов в Абу-Даби, получив соответствующее разрешение от Феррари.