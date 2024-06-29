Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Австрии-2024

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Гран-при Австрии-2024 Формулы-1. Для него это 8-й поул в сезоне.

Вторым и третьим финишировали гонщики Макларен Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Однако впоследствии в Пиастре изъяли круг и он переместился на седьмую ступеньку. Таким образом, третьим стал Джордж Расселл из Мерседес.

Результаты квалификации

Отметим, сегодня состоялся спринт, победу в котором также праздновал Макс Ферстаппен. Нидерландец опередил двух пилотов Макларен - Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Для него это был 10-й триумф в спринте.

Гонка пройдет в воскресенье, 30 июня. Начало в 16:00 по киевскому времени.