Директива против доминации Макларен и обострение в борьбе за чемпионство: превью Гран-при Испании

Уже в эти выходные состоится третий подряд и девятый в целом этап Формулы-1 сезона-2025 – Гран-при Испании.

С 30 мая по 1 июня на трассе Каталунья, что находится вблизи солнечной Барселоны определится очередной победитель гонки Ф-1. Чемпион решил разобраться с главными интригами и интересностями накануне девятого этапа "королевы автоспорта".

Историческая справка

Гран-при Испании имеет одну из самых длинных историй в мире автоспорта. Впервые гонки на Пиренейском полуострове были проведены еще в далеком 1913 году на дорожной трассе неподалеку от Мадрида.

Во втором в истории чемпионате Формулы-1 в 1951-м Гран-при Испании оказалось в календаре и выиграл его никто иной, как легендарный Хуан-Мануэль Фанхио на своей Альфа Ромео.

Далее с небольшими перерывами на сезон 1952-1953, 1955-1966, а также 1982-1985 этап Гран-при Испании всегда находил место в расписании гонок Ф-1. Даже COVID-19, из-за которого отменялось немало этапов не помешал провести заезд вблизи Барселоны.

А с 2026 Испания будет принимать два этапа "королевы автоспорта". Кроме традиционного Гран-при в Барселоне в календарь добавится еще гонка на городской трассе в Мадриде.

Хотя это не первый случай, когда Испания принимает два этапа Ф-1 в один год. В период с 2008 по 2012 трасса в Валенсии использовалась для проведения Гран-при Европы.

Рекорды этапа в Испании

Сейчас можно констатировать, что все рекорды в Испании принадлежат Ферраре. Именно гонщики Скудерии, бывший Михаэль Шумахер, и нынешний Льюис Хэмилтон получили наибольшее количество побед на этом этапе – по 6.

Ближе всего к ним подобрался гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, который четыре раза побеждал в Испании – трижды в последних трех гонках.

Среди команд больше всего первых мест также на счету Феррари – 12. Ближе всего подобрались Мерседес с 9 (некоторые были добыты не в рамках чемпионата Формулы-1) и Уильямс с Макларен – по 8.

Заметим, что четыре гонщика одержали свою первую победу на Гран-при Испании: Ники Лауда (1974), Йохен Масс (1975), Пастор Мальдонадо (2012) и Макс Ферстаппен (2016).

Конфигурация трека

Автодром "Circuit de Barcelona-Catalunya" был построен в рамках программы развития Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

Первый кирпич строительства был заложен в 1989 году, а первые гонки состоялись в рамках чемпионата Испании по туринговым гонкам 1991 года.

Пилоты любят автодром "Барселона-Каталония", который на протяжении многих лет был традиционным местом для предсезонных тестов Формулы-1.

Трасса является удачным сочетанием скоростных и медленных поворотов. Едва ли не единственным местом, где гонщики проводят обгоны является старт-финишная прямая, хотя на треке есть две зоны активации DRS, однако первая скорее служит для возможности догнать соперника перед проездом длинной прямой.

А-1

С момента проведения первой гонки в 1991 году трасса претерпела несколько модификаций, особенно в заключительной части, с целью создания возможностей для обгона.

Например, в 2007 году перед последним поворотом была создана очень медленная шикана, что привело к значительному увеличению времени прохождения круга более чем на четыре секунды.

В 2023 году была восстановлена оригинальная конфигурация, причем два последних поворота были соединены, чтобы обеспечить гораздо более быстрый вход на пит-лейн, один из самых длинных в календаре.

Во время гонки пилоты преодолевают 66 кругов трассы длиной 4,657 километра с 14 поворотами (восемь справа и шесть слева), что создает общую дистанцию заезда в 307,236 км.

Рекордный круг гонки продемонстрировал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в 2023 году – 1:16,330, хотя самый быстрый круг в истории показал Ландо Норрис в квалификации прошлого года – 1:11,383.

Фавориты и интриги Гран-при Испании

После начала сезона и странного (по меньшей мере) Гран-при Монако с двумя обязательными пит-стопами Гран-при Испании кажется самым интересным с точки зрения интриг с начала сезона-2025.

Дело в том, что Международная автомобильная федерация (FIA) ввела техническую директиву по ограничению использования гибких передних крыльев, которая вступит в силу именно на Гран-при Испании.

Эти изменения имеют целью уменьшить аэродинамические преимущества, которые команды получают благодаря использованию этих "крыльев". По мнению многих, эти изменения сделаны для того, чтобы уменьшить преимущество болидов Макларен над другими.

Учитывая, что изменения анонсировали еще до седьмого этапа в Имоле, то команды уже начали адаптировать свои машины к новым правилам и возможно это дало Феррари такие положительные результаты уже в Монако (первое второе место в сезоне для Шарля Леклера).

Руководитель Мерседес Тото Вольфф напрямую заявил, что эта директива больше всего пойдет на пользу именно итальянской команде, а вот кто больше всего пострадает – пока непонятно. Все станет ясно именно после этапа в Барселоне.

#F1 #SpanishGP 2025



🏁 TD018 update Week 🏁



How the front wing flex tests change? @RacEng2 made a great article about ithttps://t.co/wEIsP4QSDy



Illustrations speak for themselves



The biggest change is flap test with 60N of force perpendicular to flap, allowed deflection is… pic.twitter.com/Um6qrEHIhM — Vanja H (@AeroTechVH) May 26, 2025

Есть ощущение, что общая картина в чемпионате не изменится – Макларен будут первыми, далее Макс Ферстаппен на своем Ред Булле и Мерседес с Феррари.

Возможно иным станет распределение сил в группе середняков и аутсайдеров, а также есть вероятность, что разница между лидерами сократится.

Однако до квалификации в Испании трудно предсказать, как повлияют эти изменения на дальнейшую борьбу за титул, учитывая, что сейчас мы преодолели лишь треть сезона – 8 гонок из 24.

Однако, самой большой интригой лично для меня является вопрос: станет ли Гран-при Испании переломным моментом в борьбе Ландо Норриса и Оскара Пиастри?

После победы британца в Монако разница между напарниками, которые делятся 1-2 место в общем зачете, составляет всего три очка.

Для Норриса Испания может стать возможностью наконец выйти вперед в гонке за титул, а Пиастри будет всеми силами держаться за свое лидерство.

Когда-то в похожей ситуации в Барселону приезжали два друга Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, которые боролись за титул чемпиона Формулы-1 2016 года. Все помнят чем это завершилось – двойной сход и первая победа Макса Ферстаппена в карьере (с тех пор никто не выигрывал в Испании кроме нидерландца и Хэмилтона).

Возможно Гран-при Испании продемонстрирует то, что было долго непонятным – Макларен будут вести одного пилота к чемпионству или рисковать, позволяя напарникам бороться за победы.

Это и новые правила могут помочь другим гонщикам из группы лидеров зацепиться за самые высокие места, если "папайя" не определится с лидером команды.

Шины, стратегии и погода в Испании

Последние два этапа Формулы-1 сопровождались самым мягким комплектом резины от Pirelli, но в Испании все будет наоборот. Итальянский производитель привезет в Барселону самую жесткую конфигурацию резины – C1 (хард), C2 (мидиум), C3 (софт).

Из-за высокой температуры асфальта в прошлом году пилоты использовали стратегию двух пит-стопов, что можно ожидать и в воскресной гонке этого сезона.

Прогноз погоды в Монмало, где находится трасса, не обещает экстремальной погоды или хотя бы минимальных дождей. В пятницу и субботу должно быть ясное солнышко и +31°C, а на воскресенье прогнозируют +32°C и облачное небо.

Пирелли

Прогноз Чемпиона

Ставить на Макларен слишком просто, поэтому попробуем предсказать проблемы в "папайе" из-за внутренней борьбы чем воспользуется Макс Ферстаппен и выиграет четвертую подряд гонку в Испании.

Также кто-то из аутсайдеров должен выиграть от изменения регламента, а кто-то проиграть, поэтому еще одним прогнозом будет то, что Фернандо Алонсо наконец заработает очки в сезоне. Испанская легенда автоспорта точно не заслуживает быть в конце зачета пилотов с нулем в графе заработанных баллов.

Расписание Гран-при Испании

Пятница, 30 мая

14:30 – 15:30. Первая практика

18:00 – 19:00. Вторая практика

Суббота, 31 мая

13:30 – 14:30. Третья практика

17:00 – 18:00. Квалификация

Воскресенье, 1 июня

16:00. Гонка

Где смотреть

Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Испании в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.