Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Автоспорт Формула 1

Леклер разбил болид в первой практике Гран-при Канады

Олександр Булава — 13 июня 2025, 23:05
Леклер разбил болид в первой практике Гран-при Канады
x.com/F1

Пилот Феррари Шарль Леклер разбил болид во время первой практики Гран-при Канады. Сессия была остановлена красными флагами.

Монегаск переборщил со скоростью во второй шикане и врезался в барьер в 4-м повороте, что привело к серьезным повреждениям всей левой части его машины.

После девяти этапов сезона-2025 Шарль Леклер занимает пятое место личного зачета, заработав 94 очка. Феррари в свою очередь идет второй в Кубке конструкторов со 165 баллами в активе.

По итогам первой практики лучшее время показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Второй результат по итогам сессии показал гонщик Уильямс Александер Албон, третьим стал его напарник Карлос Сайнс.

Расписание Гран-при Канады

Суббота, 14 июня

00:00 – 01:00. Вторая практика

19:30 – 20:30. Третья Практика

23:00 – 00:00. Квалификация

Воскресенье, 15 июня

21:00 Гонка

Ранее Леклер заявил, что он не думает о том, чтобы покинуть Феррари, которая не борется за титулы.

Формула 1

Цунода знает, что с ним произойдет, если он не сможет улучшить результаты в сезоне
Я только начал свой путь с Феррари, – Хэмилтон развеял слухи о завершении карьеры
Почему я должен это делать? – Ферстаппен не будет менять стиль пилотажа из-за угрозы дисквалификации
Леклер: Я все еще люблю Феррари и хочу вернуть ее на вершину Формулы-1
Не думаю, что готов, – Хаджар не хочет стать очередной жертвой проклятия второго пилота Ред Булл

Последние новости