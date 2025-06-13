Леклер разбил болид в первой практике Гран-при Канады

Пилот Феррари Шарль Леклер разбил болид во время первой практики Гран-при Канады. Сессия была остановлена красными флагами.

Монегаск переборщил со скоростью во второй шикане и врезался в барьер в 4-м повороте, что привело к серьезным повреждениям всей левой части его машины.

После девяти этапов сезона-2025 Шарль Леклер занимает пятое место личного зачета, заработав 94 очка. Феррари в свою очередь идет второй в Кубке конструкторов со 165 баллами в активе.

По итогам первой практики лучшее время показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Второй результат по итогам сессии показал гонщик Уильямс Александер Албон, третьим стал его напарник Карлос Сайнс.

Расписание Гран-при Канады

Суббота, 14 июня

00:00 – 01:00. Вторая практика

19:30 – 20:30. Третья Практика

23:00 – 00:00. Квалификация

Воскресенье, 15 июня

21:00 Гонка

Ранее Леклер заявил, что он не думает о том, чтобы покинуть Феррари, которая не борется за титулы.