Леклер разбил болид в первой практике Гран-при Канады
Пилот Феррари Шарль Леклер разбил болид во время первой практики Гран-при Канады. Сессия была остановлена красными флагами.
Монегаск переборщил со скоростью во второй шикане и врезался в барьер в 4-м повороте, что привело к серьезным повреждениям всей левой части его машины.
После девяти этапов сезона-2025 Шарль Леклер занимает пятое место личного зачета, заработав 94 очка. Феррари в свою очередь идет второй в Кубке конструкторов со 165 баллами в активе.
По итогам первой практики лучшее время показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Второй результат по итогам сессии показал гонщик Уильямс Александер Албон, третьим стал его напарник Карлос Сайнс.
Расписание Гран-при Канады
Суббота, 14 июня
00:00 – 01:00. Вторая практика
19:30 – 20:30. Третья Практика
23:00 – 00:00. Квалификация
Воскресенье, 15 июня
21:00 Гонка
Ранее Леклер заявил, что он не думает о том, чтобы покинуть Феррари, которая не борется за титулы.