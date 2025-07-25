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Чемпион Автоспорт Формула 1

Пиастри выиграл квалификацию спринта Гран-при Бельгии

Олександр Булава — 25 июля 2025, 18:33
Пиастри выиграл квалификацию спринта Гран-при Бельгии
Оскар Піастрі
Формула-1

На легендарном автодроме Спа-Франкоршам состоялась квалификация предстоящей спринтерской гонки Формулы-1 на Гран-при Бельгии.

Победу в квалификации одержал пилот Макларен Оскар Пиастри, который опередил гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена. Замкнул тройку партнер по команде Оскара – Ландо Норрис, который был лидером во втором сегменте квалификации.

Результаты квалификации:

  1. Оскар Пиастри (Макларен)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  3. Ландо Норрис (Макларен)
  4. Шарль Леклер (Феррари)
  5. Эстебан Окон (Хаас)
  6. Карлос Сайнс (Уильямс)
  7. Оливер Берман (Хаас)
  8. Пьер Гасли (Альпин)
  9. Исак Хаджар (Рейсин Буллз)
  10. Габриэль Бортолето (Заубер)

Спринтерская гонка состоится в субботу, 26 июля. Старт заезда запланирован на 13:00 по киевскому времени.

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