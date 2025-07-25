Пиастри выиграл квалификацию спринта Гран-при Бельгии
Оскар Піастрі
Формула-1
На легендарном автодроме Спа-Франкоршам состоялась квалификация предстоящей спринтерской гонки Формулы-1 на Гран-при Бельгии.
Победу в квалификации одержал пилот Макларен Оскар Пиастри, который опередил гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена. Замкнул тройку партнер по команде Оскара – Ландо Норрис, который был лидером во втором сегменте квалификации.
Результаты квалификации:
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Эстебан Окон (Хаас)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Оливер Берман (Хаас)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз)
- Габриэль Бортолето (Заубер)
Спринтерская гонка состоится в субботу, 26 июля. Старт заезда запланирован на 13:00 по киевскому времени.
Напомним, накануне команда Кадиллак определилась с составом пилотов на свой дебютный сезон на "королевских автогонках".