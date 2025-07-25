100 лет истории и ожидание дождливой гонки: превью Гран-при Бельгии

Европейское турне в Формуле-1 возвращается после трех недель перерыва. После мегаэпического этапа в Великобритании и последующего увольнения руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера, фанатов "королевы автоспорта" ожидает еще одно грандиозное Гран-при.

С 25 по 27 июля на легендарном автодроме Спа-Франкоршам, что находится к юго-востоку от города Льеж, определится победитель спринта и основной гонки в Бельгии. Чемпион решил разобраться с главными интригами и интересностями накануне уже выдающейся гонки в Формуле-1.

Историческая справка

Гран-при Бельгии является одной из старейших гонок в целом, ведь первый этап состоялся еще в 1925 году, когда Формулы-1 не было даже в планах.

В "королеве автоспорта" заезд дебютировал в 1950 году и почти всегда этап принимала легендарная трасса Спа-Франкоршам лишь в 70-х и 80-х ненадолго гонку переносили на другие бельгийские автодромы – Зольдер и Нивель.

До 1970-го использовали длинный 14-километровый вариант трассы по общественным дорогам с легендарной связкой Eau Rouge-Raidillon, пока в рамках безопасности не ее не сократили и не перестроили

Eau Rouge Getty Images

Этап в Бельгии хоть и сумел пройти тяжелые условия коронавируса, однако иногда гонка не проводилась, как например, в 2006, 2003, 1971, 1969, 1959 и 1957 годах.

Гонки в Бельгии стали легендарными из-за многих баталий, культовых обгонов и триумфов, хотя в истории этапа были и неприятные, а иногда и темные страницы. Так в 2021 году Гран-при решили отменить из-за сильного дождя, гонщики просто не выехали на трассу, а болельщики остались ни с чем.

Отдельно хочется отметить, что накануне нынешнего этапа гонщики и работники команд устроили забег вокруг трассы в память о пилотах Антуане Юбере и Дилано ван'т Хоффе, погибших на трассе Спа-Франкоршам.

Racing on for them ❤️



Thinking of our dear friends and beloved racers Anthoine Hubert and Dilano van 't Hoff, as we return to Spa-Francorchamps pic.twitter.com/FwSENu9fM2 — Formula 1 (@F1) July 24, 2025

Рекорды этапа в Бельгии

Спа-Франкоршам занимает четвертое место в списке трасс, на которых было проведено наибольшее количество этапов Формулы-1, включая первый сезон 75 лет назад.

Абсолютным рекордсменом этапа является 7-кратный чемпион мира, легендарный пилот Феррари Михаэль Шумахер.

Близкими к "красному барону" являются не менее легендарный Айртон Сенна и действующий пилот Скудерии Льюис Хэмилтон – оба имеют по 5 побед.

Что касается команд, то больше всего здесь выигрывали гонщики Феррари, хотя больше половины побед состоялись в 20 веке. В общем Скудерия имеет 18 побед в Бельгиии, ближе всего к ним приблизились Макларен – 14.

Конфигурация трека

Автодром в Спа считается одним из самых сложных и культовых в Формуле-1. Это самая длинная трасса чемпионата – один круг составляет 7,004 км, а гонка насчитывает 44 круга. Она расположена в Арденнских лесах и славится естественным рельефом, перепадами высот и переменчивой погодой, которая может меняться в разных секторах трека одновременно.

Перед прошлогодним Гран-при большая часть трассы была переасфальтирована с целью повышения сцепления и сглаживания некоторых неровностей. Это привело к значительно меньшему уровню абразивности (истирания резины), а благодаря лучшему сцеплению время прохождения круга значительно сократилось.

Трасса состоит из 19 поворотов и двух зон DRS. Среди ключевых элементов – поворот La Source, после которого идет легендарная связка Eau Rouge – Raidillon. Это один из самых известных участков в автоспорте: стремительный подъем со слепым апексом, который пилоты проходят на полной скорости. После него следует прямая, где болиды достигают скорости более 330 км в час.

Благодаря уникальному сочетанию скорости, рельефа, технических участков и погодной изменчивости, Спа является одним из самых любимых треков для пилотов и болельщиков.

Рекордный круг гонки на Гран-при Бельгии продемонстрировал бывший пилот Ред Булл Серхио Перес в 2024 году – 1:44,701.

Шины, стратегии и погода в Бельгии

Для этой гонки производитель резины для Формулы-1 Pirelli выбрал три смеси шин для сухой погоды, которые не являются последовательными: Hard является самой жесткой в линейке 2025 года, C1, но затем есть переход к Medium (C3) и Soft (C4). Такого не случалось со времен Гран-при Австралии 2022 года, когда трио состояло из C2 как Hard, C3 как Medium и C5 как Soft.

В прошлом году почти все пилоты проехали на двух пит-стопах, используя в основном средние и самые жесткие покрышки. Правда, в этом году слики вообще могут гонщикам не понадобиться.

Пирелли

На весь уикенд в Спа планируются дожди. Хоть и небольшие, но даже умеренные осадки могут значительно повлиять на ход событий в заезде, стратегии команд и хаотичность в решениях командного мостика, как это было в Великобритании.

Фавориты и интриги Гран-при Бельгии

Учитывая погодные условия, то спрогнозировать победителя спринта и основной гонки становится гораздо сложнее.

При сухих условиях можно сказать, что кто-то из пилотов Макларена победит и со значительной вероятностью вы окажетесь правыми.

Однако дождливая Бельгия может принести сюрпризы, к тому же некоторые команды эти три недели готовили обновления. Многие фанаты Формулы-1 с нетерпением ждут, как заработает новая задняя подвеска Феррари, которые все еще стремятся бороться за победы в 2025-м.

Only two of our current drivers have started from pole position multiple times at Spa... 👀



Those are Lewis Hamilton and Charles Leclerc 🤩👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/q5biRLd8h8 — Formula 1 (@F1) July 23, 2025

Также большой вопрос будет заключаться в перформансе Макса Ферстаппена. Сейчас Ред Булл очень нестабильная команда, коллектив сменил руководителя впервые за 20 лет, а нидерландца сватают в Мерседес.

Однако дождевые условия как раз то, что может уравнять Ред Булл и Макларен за счет навыков 4-кратного чемпиона Формулы-1.

Прогноз Чемпиона

Наш прогноз, как и несколько предыдущих будет необычным.

1. Подиум в спринте завоюет один из пилотов, который в этом году на пьедестал почета еще не поднимался.

2. В основной гонке сойдет один из болидов Макларен.

Расписание Гран-при Бельгии

Пятница, 25 июля

13:30 – 14:30. Первая практика

17:30 – 18:14. Спринт квалификация

Суббота, 26 июля

13:00 – 14:00. Спринт

17:00 – 18:00. Квалификация

Воскресенье, 27 июля

16:00. Гонка

Где смотреть Гран-при Бельгии

Смотреть спринт-квалификацию, спринт, квалификацию и гонку Гран-при Бельгии можно на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine.