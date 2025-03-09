Не Ред Булл: Ферстаппен определил фаворита на титулы в Формуле-1 в 2025 году

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выразил уверенность в том, что его команда не сможет бороться за победу на старте сезона Формулы-1.

Слова четырехкратного чемпиона мира приводит Motorsport.

Несмотря на то, что 27-летний голландец выиграл все свои четыре титула за последние четыре года, он верит в то, что Макларен будет сильнейшим коллективом, а Феррари и Мерседес будут бороться за звание второй силы пелотона. И, по его мнению, такая расстановка сил будет держаться в течение первой части сезона.

"Я не думаю, что мы сможем бороться за победу уже в Мельбурне. И хотя там команда может настроить RB21 немного лучше, чем на предсезонных тестах в Бахрейне, пока есть только один претендент на чемпионство, и это команда в оранжевом. Конечно, это очень красивый цвет, но с нашей стороны нам ещё есть над чем работать. Я думаю, что другие команды также хотят видеть некоторые улучшения, поэтому на данный момент одна команда явно впереди. Если посмотреть на время прохождения круга, то я думаю, что Макларен – фаворит. С нашей стороны не все прошло гладко, но, с другой стороны, у нас есть идеи, как улучшить работу", – сказал Ферстаппен.

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Старт сезона Формулы-1 2025 года состоится на следующей неделе в Австралии. Этап на Альберт Парке будет проходить с 14 по 16 марта.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем всех этапов "королевы автоспорта" в 2025 году.