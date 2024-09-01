Леклер принес Ферарри домашнюю победу в Монце
Шарль Леклер
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Пилот Ферарри Шарль Леклер выиграл 15-й этап Формулы-1 – Гран-при Италии.
Леклер, стартовавший четвертым, сперва использовал провальный первый круг Джорджа Расселла, а затем хорошо поработал с шинами и победил благодаря одному пит-стопу. Пиастри в конце сокращал отставание, но не успел достать соперника.
Второе место занял пилот Макларен Оскар Пиастри, а третье – Ландо Норрис.
Результаты Гран-при Италии
1. Шарль Леклер (Ферарри) 1:14:40.727
2. Оскар Пиастри (Макларен) +2.664
3. Ландо Норрис (Макларен) +6.153
4. Сайнс Карлос (Ферарри) +15.621
5. Льюис Гэмилтон (Мерседес) +22.820
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +37.932
7. Джордж Рассел (Мерседес) +39.715
8. Серхио Перес (Ред Булл) +54.148
9. Александр Альбон (Уильямс) +1:08.302
10. Кевин Магнуссен (Хаас) +1:21.308