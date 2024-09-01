Леклер принес Ферарри домашнюю победу в Монце

Пилот Ферарри Шарль Леклер выиграл 15-й этап Формулы-1 – Гран-при Италии.

Леклер, стартовавший четвертым, сперва использовал провальный первый круг Джорджа Расселла, а затем хорошо поработал с шинами и победил благодаря одному пит-стопу. Пиастри в конце сокращал отставание, но не успел достать соперника.

Второе место занял пилот Макларен Оскар Пиастри, а третье – Ландо Норрис.

Результаты Гран-при Италии

1. Шарль Леклер (Ферарри) 1:14:40.727

2. Оскар Пиастри (Макларен) +2.664

3. Ландо Норрис (Макларен) +6.153

4. Сайнс Карлос (Ферарри) +15.621

5. Льюис Гэмилтон (Мерседес) +22.820

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +37.932

7. Джордж Рассел (Мерседес) +39.715

8. Серхио Перес (Ред Булл) +54.148

9. Александр Альбон (Уильямс) +1:08.302

10. Кевин Магнуссен (Хаас) +1:21.308