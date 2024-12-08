Норрис и Пиастри – самые молодые обладатели Кубка конструкторов в истории Формулы-1
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Макларен
Пилоты Макларен Ландо Норрис и Оскар Пиастри установили историческое достижение. Они стали самым молодым дуэтом напарников, выигравшим Кубок конструкторов.
Средний возраст британца и австралийца составляет 24 года и 135,5 дня. Это самый маленький показатель для дуэта чемпионской команды в истории Формулы-1.
Победа в Кубке конструкторов стала реальностью после того, как Ландо Норрис выиграл Гран-при Абу-Даби, а Оскар Пиастри финишировал десятым.
Этого хватило, чтобы опередить Феррари по итогам сезона-2024 на 14 очков. Пилоты Скудерии Карлос Сайнс и Шарль Леклер завершили гонку вторым и третьим соответственно.
Напомним, что для Макларен этот Кубок конструкторов стал девятым в истории команды и первым за последние 26 лет.