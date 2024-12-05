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Сайнс: Выиграть напоследок Кубок конструкторов – это будет идеальным прощанием с Феррари

Олексій Погорелов — 5 декабря 2024, 21:40
Сайнс: Выиграть напоследок Кубок конструкторов – это будет идеальным прощанием с Феррари
Карлос Сайнс
Формула-1

Пилот Феррари Карлос Сайнс намерен сделать все возможное, чтобы по итогам Гран-при Абу-Даби Скудерия вырвала у Макларен Кубок конструкторов.

Слова 30-летнего испанца приводит сайт Формулы-1.

"Это (гонка) будет достаточно эмоционально, достаточно напряженно, не только потому, что это последний уик-энд, но и потому, что на кону стоит Кубок конструкторов.

Честно говоря, это (победа в КК) означало бы все для меня. Я думаю, что это самый лучший способ попрощаться с моим домом последних четырех лет, с командой, которой я отдал все лучшее за последние четыре года.

Я наслаждался каждым мгновением, проведенным с ними, и попрощаться со званием чемпиона было бы идеальным завершением или идеальным прощанием", – сказал Сайнс.

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Напомним, что перед финальной гонкой сезона-2024 Феррари отстает на 21 очко от возглавляющего командный зачет Макларена.

В последний раз Скудерия становилась чемпионом среди команд в 2008 году. Тогда Кубок конструкторов команде принесли Кими Райкконен и Фелипе Масса.

Уик-энд в Абу-Даби начнется завтра, 6 декабря. Гонка, которая будет закрывать сезон, начнется в 15.00 по киевскому времени.

Карлос Сайнс Феррарі

Карлос Сайнс

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