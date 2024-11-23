Расселл выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

Пилот Мерседес Джордж Рассел завоевал поул-позишн на 22-м этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2024 – Гран-при Лас-Вегаса. Эта победа в квалификации стала для него четвертой в карьере и второй в этом году.

Британскому гонщику удалось продемонстрировать круг быстрее Карлоса Сайнса-младшего из Феррари и Пьера Гасли из Альпин.

Результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Гонка на уличной трассе Лас-Вегаса состоится завтра, 24 ноября, в 8:00 по киевскому времени.

В течение этого уик-энда может определиться новый чемпион мира. Ферстаппен почти гарантировал себе 4 титула подряд, конкуренцию ему составит гонщик Макларен Ландо Норрис. Со всеми возможными вариантами развития чемпионской гонки вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Прямую трансляцию Гран-при Лас-Вегаса покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Заметим, что ГП, которое состоится в "городе грехов", станет вторым в истории. Первое прошло 18 ноября 2023, а победу на нем одержал 3-кратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за команду Ред Булл.