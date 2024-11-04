Ферстаппен может стать 4-кратным чемпионом в Лас-Вегасе: что для этого нужно

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу в дождливом Гран-при Бразилии и приблизился к победе в общем зачете Формулы-1 сезона 2024 года.

В настоящее время между 3-кратным чемпионом мира и последним претендентом на титул, Ландо Норрисом из Макларена, разница в 62 зачетных балла. До завершения чемпионата осталось всего 3 Гран-при: в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Максимум, который британский пилот может заработать за последние три гонки – 86 (дважды по 26 в Лас-Вегасе и Абу-Даби, а также 34 в Катаре, где будут проводить последний спринт в сезоне).

Это означает, что для досрочной победы и защиты чемпионского титула в США Ферстаппену необходимо сохранить разницу в 60 очков после Гран-при Лас-Вегаса (при равном количестве баллов между пилотами будет учитываться количество побед в течение года, пока показатель 8 против 3 в пользу нидерландца).

Максу Ферстаппену хватит занять пятое место (10 очков) при условии, что Норрис будет четвёртым (12 очков). В других случаях, если Норрис будет выше, то из-за системы начисления баллов сохранить преимущество в 60 баллов не получится. Напомним, что за победу в полноценном Гран-при Формулы-1 насчитывается 25 очков, а также один зачетный пункт за самый быстрый круг в гонке, позиции со второго по 10 оцениваются так: 18-15-12-10-8-6-4- 2-1.

Однако в Формуле-1 также учтена вероятность прохождения не полной дистанции Гран-при, будь то затяжные красные флаги из-за аварии или приостановка гонки из-за дождя.

Так за этап, на котором гонщики проехали более двух кругов, однако менее 25% от общей дистанции очки будут начисляться по следующему принципу: 6 за победу, 4 за второе место, 3 за третье, 2 за четвертое и один балл за пятое. В таком формате Ферстаппену хватит приехать за Норрисом, или даже пятым, если гонщик Макларен будет не выше третьей строчки.

В ситуации, где пилоты проезжают более 25% гонки, но менее 50% только девять пилотов заработают очки: 13-10-8-6-5-4-3-2-1. На этапе, где удастся преодолеть половину дистанции, но не доехать более 75% гонки, 10 пилотов получат зачетные баллы, однако не в полном объеме: 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1. Уже после 75% пройденных кругов гонка будет считаться полноценной и очки будут начисляться по стандартной системе.

Более интересна ситуация в Кубке конструкторов, где между лидирующим Маклареном и третьим Ред Буллом разница в 49 очков, а это означает, что любая ошибка на этапе может стать ключевой. Если "быкам" удастся завоевать золотой дубль в Лас-Вегасе, а Макларен не заработает ни одного очка, то кроме чемпионства Макса Ферстаппена австрийская команда приблизится к "оранжевым" на расстояние 5 баллов в зачете.