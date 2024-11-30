Норрис отдал победу Пиастри в спринте на Гран-при Катара
В субботу, 30 ноября, прошел спринт на Гран-при Катаре, которую выиграл пилот Макларен Оскар Пиастри.
Вторым пришел его партнер по команде Ландо Норрис, третьим стал Джордж Рассел из Мерседеса.
На старте гонки Оскар Пиастри сумел опередить Джорджа Рассела в борьбе за вторую позицию. Британец до завершения гонки проводил безуспешные атаки на австралийца, его отставание не превышало секунды.
При этом Норрис подпускал Пиастри для активации зоны DRS (система понижения турбулентности).
На последнем круге Норрис, уверенно лидировавший на протяжении всей гонки, отдал победу своему партнеру – Пиастри.
Отметим, что схожий сценарий спринта состоялся на Гран-при Бразилии, где пилоты Макларен на 22-м круге обменялись местами.
Спринт – это миниверсия гонки, за которую начисляются очки восьми лучшим пилотам. Победитель спринта получил 8 зачетных баллов, а восьмой гонщик – 1.
В дальнейшем гонщиков ждет квалификация, которая начнется в 20:00. Главная гонка этого уик-энда запланирована на воскресенье, 1 декабря. Начало – в 18:00 по киевскому времени.
Напомним, что на прошлой неделе определился чемпион мира Формулы-1 сезона-2024. Макс Ферстаппен финишировал перед Ландо Норрисом в Гран-при Лас-Вегасе, чего хватило нидерландцу для досрочного чемпионства .
Этот титул стал для пилота Ред Булл уже четвертым подряд . По количеству чемпионских корон Макс настиг таких легенд "королевы автоспорта", как Себастьян Феттель и Ален Прост.