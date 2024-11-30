Норрис отдал победу Пиастри в спринте на Гран-при Катара

В субботу, 30 ноября, прошел спринт на Гран-при Катаре, которую выиграл пилот Макларен Оскар Пиастри.

Вторым пришел его партнер по команде Ландо Норрис, третьим стал Джордж Рассел из Мерседеса.

На старте гонки Оскар Пиастри сумел опередить Джорджа Рассела в борьбе за вторую позицию. Британец до завершения гонки проводил безуспешные атаки на австралийца, его отставание не превышало секунды.

При этом Норрис подпускал Пиастри для активации зоны DRS (система понижения турбулентности).

LAP 4/19



Russell attacks Piastri for second, but the Aussie holds up a robust defence 🛡️#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/xRGZZEsUzB — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

На последнем круге Норрис, уверенно лидировавший на протяжении всей гонки, отдал победу своему партнеру – Пиастри.

Отметим, что схожий сценарий спринта состоялся на Гран-при Бразилии, где пилоты Макларен на 22-м круге обменялись местами.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Спринт – это миниверсия гонки, за которую начисляются очки восьми лучшим пилотам. Победитель спринта получил 8 зачетных баллов, а восьмой гонщик – 1.

В дальнейшем гонщиков ждет квалификация, которая начнется в 20:00. Главная гонка этого уик-энда запланирована на воскресенье, 1 декабря. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что на прошлой неделе определился чемпион мира Формулы-1 сезона-2024. Макс Ферстаппен финишировал перед Ландо Норрисом в Гран-при Лас-Вегасе, чего хватило нидерландцу для досрочного чемпионства .

Этот титул стал для пилота Ред Булл уже четвертым подряд . По количеству чемпионских корон Макс настиг таких легенд "королевы автоспорта", как Себастьян Феттель и Ален Прост.