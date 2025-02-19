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Красно-белая Феррари, стильный Мерседес, типичный Альпин: как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2025 году

Олексій Погорелов — 19 февраля 2025, 00:55
Формула-1
Шоу Формули-1

Во вторник, 18 февраля, в Лондоне на арене "О2" состоялось первое в истории Формулы-1 шоу, во время которого все команды серии продемонстрировали свои ливреи на сезон 2025 года.

Порядок демонстрации определили результаты прошлогоднего Кубка конструкторов: от десятого места до первого.

Шоу включало в себя перерывы на рекламу, выступления музыкантов и интервью различных лиц, в том числе известного шеф-повара Гордона Рамзи, который не стал поддерживать новые правила ФИА относительно нецензурной лексики пилотов.

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Сезон Формулы-1 2025 года стартует в середине марта этапом в Австралии – Гран-при на Альберт Парке вновь откроет кампанию "королевы автоспорта", впервые с 2019 года.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех этапов сезона-2025, а также временем начала каждой гонки кампании.

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