Красно-белая Феррари, стильный Мерседес, типичный Альпин: как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2025 году

Во вторник, 18 февраля, в Лондоне на арене "О2" состоялось первое в истории Формулы-1 шоу, во время которого все команды серии продемонстрировали свои ливреи на сезон 2025 года.

Порядок демонстрации определили результаты прошлогоднего Кубка конструкторов: от десятого места до первого.

Шоу включало в себя перерывы на рекламу, выступления музыкантов и интервью различных лиц, в том числе известного шеф-повара Гордона Рамзи, который не стал поддерживать новые правила ФИА относительно нецензурной лексики пилотов.

Заубер

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Уильямс

Вільямс Вільямс Вільямс Вільямс

Рейсин Буллз

Рейсін Буллз Рейсін Буллз Рейсін Буллз Рейсін Буллз

Хаас

Хаас Хаас Хаас Хаас

Альпин

Альпін Альпін Альпін Альпін

Астон Мартин

Астон Мартін Астон Мартін

Introducing our 2025 livery.



Driven From Within. #F175Live pic.twitter.com/5gpeDwGhaT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 18, 2025

Мерседес

Мерседес Формула-1

Mercedes make their bid to return to the top in 2025... and this is how they'll look 👀#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/tUyT04glvJ — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Ред Булл

Ред Булл Ред Булл Ред Булл

Феррари

Феррарі Феррарі Феррарі Феррарі Феррарі Феррарі

Макларен

Макларен Макларен Макларен

Сезон Формулы-1 2025 года стартует в середине марта этапом в Австралии – Гран-при на Альберт Парке вновь откроет кампанию "королевы автоспорта", впервые с 2019 года.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех этапов сезона-2025, а также временем начала каждой гонки кампании.