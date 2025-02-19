Красно-белая Феррари, стильный Мерседес, типичный Альпин: как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2025 году
Во вторник, 18 февраля, в Лондоне на арене "О2" состоялось первое в истории Формулы-1 шоу, во время которого все команды серии продемонстрировали свои ливреи на сезон 2025 года.
Порядок демонстрации определили результаты прошлогоднего Кубка конструкторов: от десятого места до первого.
Шоу включало в себя перерывы на рекламу, выступления музыкантов и интервью различных лиц, в том числе известного шеф-повара Гордона Рамзи, который не стал поддерживать новые правила ФИА относительно нецензурной лексики пилотов.
Заубер
Уильямс
Рейсин Буллз
Хаас
Альпин
Астон Мартин
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Макларен
Сезон Формулы-1 2025 года стартует в середине марта этапом в Австралии – Гран-при на Альберт Парке вновь откроет кампанию "королевы автоспорта", впервые с 2019 года.
Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех этапов сезона-2025, а также временем начала каждой гонки кампании.