Обострение битвы за чемпионство и ожидание очередного подвига Ферстаппена: превью Гран-при Азербайджана

Только недавно отгремело скандальное и сенсационное Гран-при Италии, которое подарило фанатам множество поводов для обсуждения, а болельщикам Макса Ферстаппена радости победы, и вот уже в эти выходные Формула-1 вернется на наши экраны.

С 19 по 21 сентября на городском автодроме в Баку состоится очередной этап "королевы автоспорта" – Гран-при Азербайджана.

Чемпион решил разобраться с главными интригами и изюминками накануне 17 гонки сезона, который понемногу приближается к завершению.

Историческая справка

Формула-1 в девятый раз посетит Баку, хотя Гран-при Азербайджана будет восьмым по счету. Как такое возможно? Все просто. Дебютировал городской автодром в рамках Гран-при Европы в 2016 году.

С тех пор Баку неизменно принимал Формулу-1 на своих улицах, за исключением конечно ковидного этапа 2020 года.





Рекордсменом по количеству побед в Азербайджане является бывший пилот Ред Булл Серхио Перес (2021, 2023). Мексиканец, который вернется в Формулу-1 в 2026 году является единственным гонщиком, имеющим более одной победы в Баку.

Также на этапе торжествовали: Оскар Пиастри (2024), Макс Ферстаппен (2022), Вальттери Боттас (2019), Льюис Хэмилтон (2018) и Даниэль Риккардо (2017). Гран-при Европы-2016 выиграл Нико Росберг.

Среди команд все также просто – Ред Булл в Баку торжествовал 4 раза, Мерседес трижды, а Макларены всего один раз.

Конфигурация трека

Городская трасса в Баку сочетает в себе две противоположности: узкие и техничные отрезки старого города с историческими стенами крепости и одну из самых длинных прямых в сезоне – более 2 км, где болиды разгоняются более 350 км/ч. Именно эта комбинация делает Баку "уличной Монцей".

Ключевые участки: чрезвычайно узкая секция у замка (поворот 8) шириной всего около 7 метров, а также длинная стартовая прямая, где происходит большинство обгонов.

В целом протяженность трека составляет 6 километров, а 51 круг формирует общую дистанцию гонки в 306,049 км. Автодром состоит из 20 поворотов, а зоны DRS на старт-финишной прямой и длинном отрезке после 2 поворота позволяют пилотам атаковать чаще всего.

Рекордное время в гонке на этапе в Азербайджане продемонстрировал Шарль Леклер в 2019 году, проехав в основном заезде за 1:43,009 минут.

Шины, стратегии и погода в Баку

Поставщик шин для Формулы-1 Pirelli привезет на Гран-при Азербайджана самое мягкое трио смесей 2025 года, которое является на одну ступень мягче, чем в прошлом году.

C6, который уже использовался в Имоле, Монако и Монреале, будет выполнять роль красных покрышек Soft. C5 будет Medium, а C4 – Hard.

"На городской трассе с низким уровнем сцепления и износа использование того же набора, что и в 2024 году, неизбежно привело бы к стратегии с одним пит-стопом. По крайней мере, учитывая, что нынешний ассортимент гораздо меньше страдает от зернистости, это открывает возможность стратегии с двумя пит-стопами.

Более того, очевидно, что в этом году, особенно на Монце, команды и пилоты научились хорошо управлять шинами, поэтому вряд ли в гонке будут применяться очень разные стратегии. Хотя это уличная трасса, в Баку есть несколько очень длинных прямых, где автомобили развивают очень высокую максимальную скорость, что создает значительную вертикальную нагрузку на шины", – говорится в сообщении Pirelli.

Конечно стратегия одного пит-стопа будет приоритетной, как и в прошлом году, однако Формула-1 вместе с Pirelli пытаются регулировать количество заездов на смену резины.

Прогноз погоды в Баку может добавить "перчинки", ведь существует вероятность небольшого дождя, что может помочь интриге и неожиданным результатам.

Фавориты и интриги Гран-при Азербайджана

Конечно Макларен и здесь будут фаворитами, однако нужно понимать, что интриг в борьбе между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри теперь еще больше. Австралиец пропустил партнера по командному приказу и позволил ему отыграть 3 очка в борьбе за титул.

Поскольку Баку не раз видел сенсационные аварии, то возникает простой вопрос. Поделят ли Норрис и Пиастри дорогу на узких улочках Баку. Особенно это касается Оскара, которому необходимо быть впереди напарника или хотя бы не проигрывать ему, чтобы обеспечить себе чемпионство без лишних нервов.

Также частые сейфти-кары в Азербайджане могут подарить сенсационные результаты, как в лидерской группе, так и среди середняков, где каждую гонку идет борьба за очки.

Также хочется назвать фаворитом Гран-при Шарля Леклера, который 5 раз подряд приезжал здесь на поул, но результативность старта с первой позиции не утешает – ни одной победы.

А вот Макс Ферстаппен, который не так успешен в Баку, может снова удивить, в Монце голландец тоже никогда не проявлял себя особо, но в прошлой гонке продемонстрировал мастер-класс соперникам.

Расписание Гран-при Азербайджана

Пятница, 19 сентября

11:30 – 12:30. Первая практика

15:00 – 16:00. Вторая практика

Суббота, 20 сентября

11:30 – 12:30. Третья практика

15:00 – 16:00. Квалификация

Воскресенье, 21 сентября

14:00. Гонка

Где смотреть Гран-при Азербайджана

Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Азербайджана в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine и ОТТ-платформа Setanta Sports.