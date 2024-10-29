Ферстаппен или Норрис: Бондарев сделал прогноз на чемпиона Формулы-1

Украинский пилот команды Формулы-4 Prema Racing и гонщик академии Уильямс Александр Бондарев считает, что Макс Ферстаппен сохранит первое место в общем зачете Формулы-1 до конца чемпионата.

Об этом украинский пилот рассказал в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

"Я считаю, что скорее всего Макс Ферстаппен сможет удержать первую строчку в зачете, потому что отрыв от Ландо Норриса достаточно велик, как для 4 оставшихся этапов. А вот в Кубке Конструкторов ситуация абсолютно неопределенная и все может решиться на финальном этапе. Думаю , что победа будет за Маклареном", – заявил Бондарев.

Уже 3 ноября состоится первая из четырех завершающих гонок в этом сезоне Формулы-1. 21-й этап Ф-1 состоится на автодроме имени Жозе Карлуса Пачи (Интерлагус), расположенном в Сан-Паулу, Бразилия.

Накануне Александр Бондарев завершил сезон Формулы-4 и подвел итоги выступлений в эксклюзивном комментарии Чемпиона.