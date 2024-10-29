Бондарев успешно завершил сезон Формулы-4

Украинский пилот команды Формулы-4 Prema Racing и участник академии Williams Racing Александр Бондарев успешно завершил сезон итальянской Ф-4, финальный этап которой прошел на одном из самых известных гоночных треков – Autodromo Nazionale Monza.

Украинский, гонщик, недавно завершивший 10-летнюю карьеру в картинге и начавший свой формульный путь, соревновался с около 40 пилотами со всего мира.

Александр Бондарев

Для Александра это были вторые состязания после дебюта в Ф-4. На этом этапе гонщик показал свой лучший результат, получив 11-ю позицию в первой гонке, до этого его лучшим результатом была 18-я позиция в Барселоне.

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Все три гонки прошли под итальянским дождем, что усугубляло ситуацию на трассе. На протяжении всех гонок происходило множество столкновений и аварий, поэтому большую часть соревнований пилоты ехали под желтым флагом и в сопровождении автомобиля безопасности.

Александр Бондарев в болиде Формулы-4 на этапе в Монце

Проехав всего 2 этапа из 7, Бондарев завершил чемпионат Формулы-4 на 30 строчке из 52 пилотов, а в зачете новичков украинец занял 19 строчку из 31-й.

Впереди Александра Бондарева ожидает межсезонье, где он продолжит подготовку к сезону 2025, в котором примет участие в чемпионате Ближнего Востока, который начнется в Кувейте в середине января, и в итальянской Формуле-4 в составе формульной команды Prema Racing.

Украинец в эксклюзивном комментарии Чемпиона заявил, что готов бороться за самое высокое место уже в следующем году:

"В ближайшие 2 месяца я имею очень интенсивный график тестов на разных трассах, где будут проходить гонки Итальянской Ф-4 в следующем году. Кроме того, в январе-феврале я приму участие в чемпионате Ближнего Востока. У меня есть цель выигрывать и я считаю, что имею все шансы это сделать. У меня огромная поддержка многих профессионалов и болельщиков из Украины и всего мира, поэтому я очень хочу показать высокие результаты в 2025 году".

Также Александр поделился, что имеет прогресс в адаптации к новому болиду:

"За 2 этапа Итальянской F4, которые я проехал, произошел большой прогресс в моем умении пилотирования болида и возможностях реагирования в сложных гоночных ситуациях. На межсезонных тестах у меня будет еще много времени за рулем и процесс обучения и адаптации значительно ускорится. Я уверен, что смогу показать высокие результаты следующего сезона, несмотря на очень сильных соперников", – подытожил Бондарев.