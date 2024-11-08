Ферстаппен установил уникальный рекорд Формулы-1
Макс Ферстаппен
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен установил очередной рекорд в Формуле-1.
Об этом сообщает Formula 1.
Нидерландский гонщик выиграл Гран-при Бразилии стартовав с 17-го места. Последним пилотом, стартовавшим так далеко, был Кими Райкконен на Гран-при Японии в 2005 году.
Эта победа позволила Ферстаппену стать первым пилотом, одерживавшим победы на Гран-при с 10 различных стартовых позиций, побив рекорд Фернандо Алонсо из девяти.
Напомним, победа позволила Максу увеличить отрыв от Норриса до 62 очков. Отметим, что нидерландец также превзошел рекорд Михаэля Шумахера.