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Чемпион Автоспорт Формула 1

Ферстаппен установил уникальный рекорд Формулы-1

Олександр Булава — 8 ноября 2024, 14:09
Ферстаппен установил уникальный рекорд Формулы-1
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен установил очередной рекорд в Формуле-1.

Об этом сообщает Formula 1.

Нидерландский гонщик выиграл Гран-при Бразилии стартовав с 17-го места. Последним пилотом, стартовавшим так далеко, был Кими Райкконен на Гран-при Японии в 2005 году.

Эта победа позволила Ферстаппену стать первым пилотом, одерживавшим победы на Гран-при с 10 различных стартовых позиций, побив рекорд Фернандо Алонсо из девяти.

Напомним, победа позволила Максу увеличить отрыв от Норриса до 62 очков. Отметим, что нидерландец также превзошел рекорд Михаэля Шумахера.

Макс Ферстаппен Формула 1

Макс Ферстаппен

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