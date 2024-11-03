Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт Формула 1

Ферстаппен превзошел 21-летний рекорд Шумахера

Олександр Булава — 3 ноября, 18:15
Ферстаппен превзошел 21-летний рекорд Шумахера
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен обошел легендарного 7-кратного победителя серии Михаэля Шумахера по дням лидерства в Формуле-1.

Об этом сообщает Autosport.

Шумахер лидировал в личном зачете Формулы-1 в течение 896 дней во время выступления за Феррари. Немецкий пилот стал лидером из Гран-при США 24 сентября 2000 до 9 марта 2003 года, когда начал сезон в Австралии с четвертого места.

Ферстаппен, являющийся трехкратным чемпионом мира, лидирует в чемпионате в течение 897 дней, возглавив личный зачет после победы на Гран-при Испании в 2022 году.

В канун Ландо Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии после того, как его пропустил напарник Оскар Пиастри.

Норрис и Ферстаппен продолжают борьбу за чемпионство Формулы-1, пока между пилотами разница в 47 очков в общем зачете. Кроме Гран-при Бразилии, до завершения чемпионата еще состоятся этапы в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Макс Ферстаппен Формула 1 Міхаель Шумахер Ред Булл

Макс Ферстаппен

Ферстаппен был оштрафован на спринте Гран-при Бразилии: Норрис сократил отставание в зачете пилотов
Ферстаппен: Гран-при Мексики было уикендом, который лучше забыть
Это было подло: Хилл раскритиковал Ферстаппена за Гран-при Мексики
Норрис: Надеюсь, Ферстаппен хочет бороться честно
Ферстаппен встал на защиту Переса: Его форма – не самая большая проблема Ред Булл

Последние новости