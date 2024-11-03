Ферстаппен превзошел 21-летний рекорд Шумахера

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен обошел легендарного 7-кратного победителя серии Михаэля Шумахера по дням лидерства в Формуле-1.

Об этом сообщает Autosport.

Шумахер лидировал в личном зачете Формулы-1 в течение 896 дней во время выступления за Феррари. Немецкий пилот стал лидером из Гран-при США 24 сентября 2000 до 9 марта 2003 года, когда начал сезон в Австралии с четвертого места.

Ферстаппен, являющийся трехкратным чемпионом мира, лидирует в чемпионате в течение 897 дней, возглавив личный зачет после победы на Гран-при Испании в 2022 году.

Today Max Verstappen overtakes Michael Schumacher's record for the most consecutive days leading the F1 world championship 🗓️📈 pic.twitter.com/tJPObXRBzP — Autosport (@autosport) November 3, 2024

В канун Ландо Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии после того, как его пропустил напарник Оскар Пиастри.

Норрис и Ферстаппен продолжают борьбу за чемпионство Формулы-1, пока между пилотами разница в 47 очков в общем зачете. Кроме Гран-при Бразилии, до завершения чемпионата еще состоятся этапы в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.