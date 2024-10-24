Алонсо назвал свои дальнейшие планы на выступления в Формуле-1
Испанский пилот команды Формулы-1 Астон Мартин Фернандо Алонсо признался, что не собирается уходить на пенсию.
Его слова цитирует GrandPrix247.
"Не думаю, что я добавлю 400 гонок к имеющимся, но надеюсь, что проведу еще минимум 40 или 50 в ближайшие годы.
Я считаю, что современная Ф-1 не столько нагружает тело, как это было в предыдущие годы, и это позволяет выступать дольше. Разумеется, это еще огромный вызов с физической точки зрения, но технологии в Формуле 1 изменились, и пилотам стало немного проще в болидах. Удобство посадки, безопасность, шлемы – все изменилось к лучшему.
Единственным по-настоящему требовательным моментом уикенда обычно является квалификация, а она очень короткая, поэтому у меня нет проблем для того, чтобы успевать за молодыми гонщиками в плане физической формы.
Я люблю Ф-1 и гонки как никогда. Я люблю соперничать и каждый день выжимать из себя все. Я постоянно нахожусь в поиске того лишнего процента и по-прежнему пытаюсь прибавлять", – сказал двукратный чемпион мира.
В июле испанцу исполнилось 43 года. Он дебютировал в Формуле 1 еще в 2001 году.
Напомним, чемпион Формулы-1 сезона-1992 британец Найджел Мэнселл верит, что Фернандо Алонсо в следующем сезоне будет бороться за титул.