Алонсо назвал свои дальнейшие планы на выступления в Формуле-1

Испанский пилот команды Формулы-1 Астон Мартин Фернандо Алонсо признался, что не собирается уходить на пенсию.

Его слова цитирует GrandPrix247.

"Не думаю, что я добавлю 400 гонок к имеющимся, но надеюсь, что проведу еще минимум 40 или 50 в ближайшие годы.

Я считаю, что современная Ф-1 не столько нагружает тело, как это было в предыдущие годы, и это позволяет выступать дольше. Разумеется, это еще огромный вызов с физической точки зрения, но технологии в Формуле 1 изменились, и пилотам стало немного проще в болидах. Удобство посадки, безопасность, шлемы – все изменилось к лучшему.

Единственным по-настоящему требовательным моментом уикенда обычно является квалификация, а она очень короткая, поэтому у меня нет проблем для того, чтобы успевать за молодыми гонщиками в плане физической формы.

Я люблю Ф-1 и гонки как никогда. Я люблю соперничать и каждый день выжимать из себя все. Я постоянно нахожусь в поиске того лишнего процента и по-прежнему пытаюсь прибавлять", – сказал двукратный чемпион мира.